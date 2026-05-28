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    首頁 > 生活

    南投信義鄉幸福巴士串聯水里 7月底前試營運免費搭乘

    2026/05/28 18:37 記者張協昇／南投報導
    南投縣信義鄉幸福巴士試營運，7月底前免費搭乘。（南投縣政府提供）

    南投縣信義鄉幸福巴士試營運，7月底前免費搭乘。（南投縣政府提供）

    南投縣政府推動「南投幸福GO」專案，今天（28日）啟動信義鄉幸福巴士試營運，即日起到7月底信義鄉親全面免費搭乘，還可坐到水里市區，正式營運後每段8公里收費25元、半票13元，盼透過更靈活、更貼近在地的接送模式，實質紓解信義原鄉偏遠鄉親日常生活的交通需求。

    縣府交通工程及管理所說，信義鄉幸福巴士服務範圍為信義鄉任意兩地點往返，以及信義全鄉往返水里市區，乘車時間週一到週五上午6點到晚上9點，不收現金，請使用悠遊卡、一卡通、敬老愛心卡等電子票證，並由縣府成立的「單一服務管理中心」統一受理民眾預約，平日上班時間可撥打免付費預約電話0800-885658（易記諧音「搭搭我來玩吧」），也可以官方LINE（id:@ntgo）預約，有搭乘需求的民眾，請至少在前一個工作日預約乘車。

    副縣長王瑞德說，信義鄉幸福巴士是全縣13鄉鎮市的第10站，也是上半年啟航的最後一站，接著下半年，會讓僅剩的南投市、草屯鎮、中寮鄉3個鄉鎮市的幸福巴士全部上線營運。

    南投信義鄉幸福巴士不收現金，採預約服務。（南投縣政府提供）

    南投信義鄉幸福巴士不收現金，採預約服務。（南投縣政府提供）

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