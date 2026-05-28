不只陳美琪！台中烏日宮廟神明指引 找到台南走失「阿妹」獲20萬

台中烏日廣福堂到台南永康尋獲走失米克斯犬「阿妹」，右為飼主吳小姐。（截取自「永康大小事」）

家住桃園的陳小姐懸賞50萬找回愛犬「陳美琪」，台中烏日也有間宮廟，依神明指示，28日凌晨南下台南尋獲米克斯「阿妹」，獲失主吳小姐依承諾匯賞金20萬元，烏日廣福堂曾多次協助尋獲走失毛孩，曾姓堂主說，廣澤尊王指示去找「阿妹」，9月要南下台南祖廟西羅殿進香，所獲酬金用來添購背轎、涼水等物資。

台南永康飼主吳小姐因「阿妹」走失多日，懸賞20萬元找愛犬，熱心民眾出動空拍機日夜協尋未果。吳小姐今天PO文說，真的沒想過「阿妹」掉到水洞裡去，那是她平常散步路線，非常感謝台中烏日廣福堂堂主，據堂主所言，是接到神明指示來找阿妹，果然科學的盡頭是玄學，廣福堂9月從台中南下徒步進香，祝福一切順利。

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廣福堂主祀保安廣澤尊王，曾姓堂主率眾凌晨南下，約花2小時「依神明指示」在水洞內找到阿妹，也順利拿到懸賞金20萬元，將用在9月徒步南下西羅殿祖廟進香花費，曾姓堂主向本報說明尋獲過程。

曾姓堂主表示，這兩天放假臨時起意南下找阿妹，出發前向廣澤尊王博杯（擲筊），獲聖杯指示可行，凌晨約2-3點抵達台南，想說先去吃早餐，神明指示繼續往前走，沒想到就在不遠處水洞內找到阿妹。

曾姓堂主說，他是乩身有心靈感應溝通，9月有祖廟西羅殿徒步進香活動正愁缺經費，神明指示要打電話給吳姓飼主，收到「阿妹」照片才南下台南協尋，飼主也依約匯來賞金，全數用在進香活動。

☆民俗說法僅供參考☆

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