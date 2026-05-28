為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國際接軌 基宜花16校與新加坡管理學院簽署合作備忘錄

    2026/05/28 18:03 記者江志雄／宜蘭報導
    基宜花16校今天與新加坡管理學院簽署合作備忘錄。（國立羅東高工提供）

    基宜花16校今天與新加坡管理學院簽署合作備忘錄。（國立羅東高工提供）

    基隆、宜蘭、花蓮共16所國立高中職，今天（28日）與新加坡管理學院（SIM）簽署合作備忘錄，希望推動國際教育接軌，為3縣市學生建立更多元升學管道。

    簽署儀式在宜蘭縣國立羅東高工舉行，羅工校長洪重賢、新加坡管理學院副校長Jorg Bley代表簽署合作備忘錄，聯手推動師資培訓、學生交流、出國留學互利合作，強化台灣高中端與國際高等教育機構的連結。

    新加坡管理學院長期跟國際多所名校合作，像是紐約州立大學、倫敦大學、伯明翰大學，在新加坡以分校形式，提供超過120個學位課程，全校1萬6000名學生中，國際生占30％。

    洪重賢期待基、宜、花16校學生，若符合新加坡管理學院學術及英語能力入學標準，可銜接該校預科課程與專業文憑課程，透過合作計畫入學就讀，享有國際學生相同的權利、待遇、服務，獲得完善學習資源。

    羅工是教育部國際教育交流聯盟第10區辦事處所在學校，積極推動中小學國際教育與課程深化，此次聯合辦事處所轄16所高中職，與新加坡管理學院簽署合作備忘錄，象徵中學教育國際化目標再往前邁進一大步。

    國立羅東高工校長洪重賢（左）、新加坡管理學院副校長Joyg Bley，代表簽署合作備忘錄。（國立羅東高工提供）

    國立羅東高工校長洪重賢（左）、新加坡管理學院副校長Joyg Bley，代表簽署合作備忘錄。（國立羅東高工提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播