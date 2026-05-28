國際接軌 基宜花16校與新加坡管理學院簽署合作備忘錄

基宜花16校今天與新加坡管理學院簽署合作備忘錄。（國立羅東高工提供）

基隆、宜蘭、花蓮共16所國立高中職，今天（28日）與新加坡管理學院（SIM）簽署合作備忘錄，希望推動國際教育接軌，為3縣市學生建立更多元升學管道。

簽署儀式在宜蘭縣國立羅東高工舉行，羅工校長洪重賢、新加坡管理學院副校長Jorg Bley代表簽署合作備忘錄，聯手推動師資培訓、學生交流、出國留學互利合作，強化台灣高中端與國際高等教育機構的連結。

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新加坡管理學院長期跟國際多所名校合作，像是紐約州立大學、倫敦大學、伯明翰大學，在新加坡以分校形式，提供超過120個學位課程，全校1萬6000名學生中，國際生占30％。

洪重賢期待基、宜、花16校學生，若符合新加坡管理學院學術及英語能力入學標準，可銜接該校預科課程與專業文憑課程，透過合作計畫入學就讀，享有國際學生相同的權利、待遇、服務，獲得完善學習資源。

羅工是教育部國際教育交流聯盟第10區辦事處所在學校，積極推動中小學國際教育與課程深化，此次聯合辦事處所轄16所高中職，與新加坡管理學院簽署合作備忘錄，象徵中學教育國際化目標再往前邁進一大步。

國立羅東高工校長洪重賢（左）、新加坡管理學院副校長Joyg Bley，代表簽署合作備忘錄。（國立羅東高工提供）

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