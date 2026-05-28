潮盛新莊「庄頭開唱」6/6登場 用聽覺感受在地人文風景

歌手HowZ（中）為活動創作全新單曲《三步贊》，以新莊地藏庵官將首文化為核心，重新詮釋傳統信仰文化。（記者黃政嘉攝）

新北市文化局主辦「2026潮盛新莊」以「聲音」為主題，重頭戲6月6日將在新莊新月廣場展開「庄頭開唱」音樂會，歌手HowZ今出席宣傳記者會，分享為活動打造的全新單曲《三步贊》，以新莊地藏庵官將首文化為靈感，融合傳統陣頭節奏與現代饒舌語彙，展現新莊文化跨世代的創新能量。

「2026潮盛新莊」5月30日至6月21日辦理系列活動，新北市副秘書長龔雅雯表示，新莊老街不只是在地人的信仰中心，更是新北市極具文化重量的寶庫。「潮盛新莊」今年以「聲音」為主題，邀請多位與新莊有深厚連結的音樂人，為自己生長的地方創作，以饒舌及流行樂轉譯官將首、掌中戲等傳統文化，吸引年輕族群走進老街，用耳朵感受新莊百年風華。

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文化局指出，「庄頭開唱」音樂會將於6月6日下午3點30分在新月廣場熱鬧登場，邀請到新莊囝仔HowZ、李英宏，以及A_Root同根生等音樂創作人接力獻唱，還有在地團隊中港厝俊賢堂二組、光華國小國樂團的演出。A_Root同根生將與新莊高中管樂團共演改編後的《新莊街之歌》，透過中西樂器融合，為百年老歌注入嶄新生命；李英宏與百年戲團「新西園掌中劇團」跨界合作，將戲館巷的文史情懷轉化為動人旋律，並製作新曲《好戲》。活動當天也將同步規劃特色市集與街頭藝人演出。

「潮盛新莊」系列活動還有於林協記文化館推出《尋聲》特展，以聲音記錄地方記憶，感受新莊獨有的人文風景；並規劃《尋聲：新莊》集章串聯活動，民眾集滿5個章就可兌換限量「尋聲袋」及慈祐宮飲料提袋；6月7日在慈祐宮與武聖廟前還有客家、音樂、掌中劇等傳統表演接力演出，相關資訊可至活動網站（https://www.2026xinzhuang.com.tw/）查詢。

2026潮盛新莊規劃《尋聲：新莊》集章串聯活動，民眾集滿5個章可兌換限量「尋聲袋」及慈祐宮飲料提袋。（記者黃政嘉攝）

新北市副秘書長龔雅雯表示，「2026潮盛新莊」邀請多位與新莊有深厚連結的音樂人，為自己生長的地方創作。（記者黃政嘉攝）

「2026潮盛新莊」以「聲音」為主題，6月6日將於新月廣場展開「庄頭開唱」音樂會。（記者黃政嘉攝）

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