讓鹽業歷史「動起來」！台南七股台灣鹽博館兩度改造預計明年底開幕

台南七股「台灣鹽博物館」，是棟白色金字塔建築，改名「台灣鹽產業展示館」，二度整修改造工程啟動。（記者楊金城攝）

與「七股鹽山」並列台南濱海鹽業文化雙地標的七股「台灣鹽博物館」，是棟白色金字塔建築，因設施老舊，雲嘉南濱海國家風景區管理處在2022年1月斥資9125萬元啟動改造工程，閉館整修2年，但至今仍未修復完成，雲嘉南管理處再投入約9200萬元，改名為「台灣鹽產業展示館室內裝修及展示改造工程」，加入餐飲和商店區，引進沉浸式科技藝術展演體驗，將在6月進場施工，明年3月竣工，觀光新地標預計明年底正式開幕。

雲嘉南管理處處長徐振能今天（28日）說，「台灣鹽產業展示館」建築至今有21年歷史，承載著台灣數百年「白金歲月」的鹽產業文化記憶，因內部設施老舊、毀壞，展示陳設較為靜態，難以引起新世代遊客的共鳴，為賦予這座指標性建築全新生命力，管理處啟動全面升級與空間整修計畫，以傳承並活化濱海鹽業文化，期待台灣鹽業記憶未來邁向全新里程碑。

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「台灣鹽產業展示館」第一期整修因更換設備花費大，內部展示也有新規劃，二度動刀整修，編列第二期整修費用約9200萬元，雲嘉南管理處指出，這次改造工程將聚焦在兩大核心：一、空間機能全面升級，重新規劃館內動線，全面更新建築硬體設備，並增設充滿設計感的「文創商店區」與優質的「餐廳用餐區」，大幅提升旅客的停留體驗與便利性。二、導入科技藝術策展，顛覆傳統博物館的靜態框架，未來展演將引進時下最夯的科技藝術與互動手法，優化鹽產業的文史展示，讓歷史動起來，帶給遊客沉浸式的感官震撼。

徐振能強調，未來完工後，「台灣鹽產業展示館」將與鄰近的七股遊客中心及七股鹽山強強聯手，構築出更完整的區域遊憩核心。這座兼具歷史知識深度與現代娛樂體驗的場域，不僅將轉型為雲嘉南濱海的觀光新地標，更將為地方發展注入永續觀光的新動能，帶領遊客重新看見台灣鹽業的風華與魅力。

台灣鹽產業展示館內未來沈浸式感官體驗。（雲嘉南管理處提供）

台灣鹽產業展示館改造後的新式展示空間示意圖。（雲嘉南管理處提供）

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