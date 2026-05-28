蘇姿丰心繫故鄉 AMD捐31台AI筆電 台南AI創學中心受惠

AMD台灣分公司今捐贈31台AI筆記型電腦，台南市長黃偉哲（右三）代表接受。（記者洪瑞琴攝）

台南市積極推動AI與機器人教育，再獲國際科技企業力挺。超微半導體（AMD）台灣分公司今（28）日捐贈31台AI筆記型電腦，後續將配置於台南市AI創學中心，提供師生進行AI應用、機器人操作及科技課程學習。

台南市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。他表示，台南近年持續推動AI教育與科技人才培育，此次AMD捐贈AI筆電，對台南AI教學發展具有重要意義。他特別提到，出身台南的AMD董事長蘇姿丰，長期關心故鄉教育發展，雖然這次未能親自到訪，但市府與學校都感受到企業回饋地方的溫暖與支持。

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黃偉哲指出，AI不只是學生學習的新工具，也能成為教師教學的重要助手。日前南市已率先導入首批高效能AI筆記型電腦，協助學校推動AI學習與程式教育，此次新增31台AI筆電進駐AI創學中心後，讓學生有更多機會透過課程與實作接觸AI、機器人與程式應用。

教育局長鄭新輝表示，台南市自2024年起推動機器人教育中程計畫，從課程扎根、師資培訓到設備支持與競賽展能，逐步建立完整學習體系。隨著AI技術快速發展，機器人教育也從傳統組裝與控制，進一步結合影像辨識、資料分析、AI模型應用及程式設計，讓學生理解機器人如何透過感測、運算與判斷完成任務。

教育局指出，此次AMD捐贈的AI筆電，未來將支援學生進行程式撰寫、模擬測試、資料分析與任務除錯等學習活動，深化AI與機器人教育應用。

AMD台灣分公司捐贈31台AI筆記型電腦，今日在永華市政中心舉行捐贈儀式。（記者洪瑞琴攝）

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