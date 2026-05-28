士林天壽公園木棧板間距過寬？ 公園處：依國家安全規範辦理

台北市議員林杏兒今（28）召開記者會說，天壽公園遊具間距過寬，已有多起孩童從縫隙掉落且受傷案例，呼籲北市府加強防護。（記者蔡愷恆攝）

台北市議員林杏兒今（28）日召開記者會說，天壽公園遊具間距過寬，已有多起孩童從縫隙掉落且受傷案例，呼籲市府加強防護。台北市工務局公園處回應，遊戲場設置均依據國家相關遊戲場安全規範辦理。天壽公園遊戲場於設計階段邀集相關專家學者、兒童遊戲及共融設計團體共同審查，也於4月29日辦理現場會勘，研議增加圖示、英文說明等方式，以便孩童及外籍照顧者可以方便識讀，另場域適用年齡明確標示3歲至12歲，若2歲孩童使用，家長與照顧者應全程陪同，確保孩童安全。

公園處說，天壽公園遊戲場於規劃設計及施工階段，均依國家相關遊戲場安全規範辦理，完工後也通過第三方專業檢驗單位的安全檢測，確認設施符合現行兒童遊戲場安全標準後才開放使用。林杏兒與家長所關切的跨橋踏板設計，屬於複合式遊戲場常見挑戰型遊戲設施之一，主要是透過適度的肢體平衡、步伐跨越及感官刺激，增加孩童遊戲探索性與身體協調能力。

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職能治療師陳怡潔說，參考衛福部兒童生長資料評估，3歲兒童平均身高約95至96公分，腿長約38至43公分，天壽公園遊戲設施踏板間距為24公分，約為兒童腿長六成左右，且踏板為平面設計，兩側也設有扶手可供抓握，一般3歲以上兒童於家長陪同下，具有安全跨越能力。

不過，公園處說，以審慎態度面對家長提出疑慮，必要時研議調整設施細部配置或增設安全提醒措施。此外，關於孩童於遊戲場發生意外受傷處理機制，台北市公園遊戲場均依法投保公共意外責任保險，如民眾於使用期間發生意外事故，可由公園處協助後續保險申請及相關處理程序。

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