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    首頁 > 生活

    19國180外籍生走進竹山茶鄉 沉浸式體驗台灣茶魅力

    2026/05/28 17:07 記者張協昇／南投報導
    竹山國際茶道節安排外籍學生走進茶園，感受台灣茶鄉魅力。（竹山鎮公所提供）

    竹山國際茶道節安排外籍學生走進茶園，感受台灣茶鄉魅力。（竹山鎮公所提供）

    竹山鎮公所目前正舉行國際茶道節，為推廣茶文化並深化國際交流，邀請來自19個國家的180名國際交換生，深入竹山茶區茶園與「遊山茶訪」茶葉觀光工廠進行採茶、揉茶等沉浸式體驗，親身感受台灣茶鄉的魅力。

    竹山鎮公所指出，此次國際交換生一日茶鄉體驗遊程，邀請來自德國、智利、法國、泰國、印度、韓國、印尼、越南、馬來西亞、緬甸、伊朗、巴拉圭、烏干達、喀麥隆共和國等19個國家的大專院校外籍學生參加。

    遊程實地體驗採茶與揉茶，了解從茶葉摘採到製茶工序的完整流程，並由專業茶師進行導覽解說，在實際走進茶園後，這些外籍學生表示，更能深刻體會每一杯茶背後蘊含的職人精神。隨後安排品嘗竹山在地料理與農產美食後，前往「遊山茶訪」茶葉觀光工廠及茶道節主場館進行特色DIY活動，製作茶葉相關創意作品，透過味覺、視覺到文化體驗，進一步感受茶文化的多元風貌。

    竹山鎮長陳東睦表示，竹山國際茶道節邁入第四屆，透過國際交換生體驗遊程，希望讓來自世界各地的青年深入認識竹山，藉由學生返國後的分享，能讓更多海外朋友看見屬於竹山在地獨有的台灣茶飲文化。

    國際交換學生進行茶葉創意DIY。（竹山鎮公所提供）

    國際交換學生進行茶葉創意DIY。（竹山鎮公所提供）

    國際交換學生深入茶園體驗採茶。（竹山鎮公所提供）

    國際交換學生深入茶園體驗採茶。（竹山鎮公所提供）

    國際交換學生參觀「遊山茶訪」茶葉觀光工廠，了解台灣茶文化。（竹山鎮公所提供）

    國際交換學生參觀「遊山茶訪」茶葉觀光工廠，了解台灣茶文化。（竹山鎮公所提供）

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