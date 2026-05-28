屏東縣明年起65歲以上補助健保費 排不排富議員熱議

明年1月起屏東縣65歲以上長者健保費全面補助議題，議會熱烈討論。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米昨（27）日宣布，屏東縣明年1月起全面補助65歲以上長者健保費；因設有排富條件，今天成為議會業務質詢熱議焦點，蔣月惠、曾義雄等人主張不應排富；梁育慈則認為，在縣府有限資源下，階段性排富可讓資源優先給最需要的人，但也盼未來可以陸續放寬補助標準。

屏東縣長周春米昨天宣布，全面補助65歲以上長者健保費（原住民為55歲以上），明年1月起正式實施，設籍屏東縣滿1年，綜所稅率5％以下長者，每月補助826元，約17萬長輩受惠。

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屏東縣議員今天在社會處業務質詢時，紛紛就補助是否應排富的議題提出意見，無黨籍議員蔣月惠說，一旦排富，會有民眾「看得到、吃不到」。

國民黨籍議員曾義雄則說，排富規定會造成很多問題，例如退休人員、有報扶養的狀況等，到底要如何歸類，縣府都沒有提出細節說明，這也變相增加承辦人的業務壓力，他認為，這項福利政策不應該排富，「難道對社會貢獻數十年的人，政府不應該回饋、照顧他嗎？」

民進黨籍議員梁育慈則指出，縣民相當肯定這項福利政策，目前全台沒有排富的縣市，大概都是統籌分配款比較有利的縣市，例如花蓮、台東、澎湖、金門、連江、南投市等，至於屏東、台南、高雄算是財劃法修正後統籌分配款比較不利的縣市，基本設有排富條件，設綜所稅率5％以下可領的，六都中有新北、台中、台南、高雄，標準和屏東一樣，台北、桃園則設在綜所稅率20％以下可領。

梁育慈也認為，在政府有限資源下，階段性排富可以讓資源優先給最需要的人。不過，她也接到很多基層民眾的心聲很擔心自己領不領得到，所以建議縣府在財務狀況評估後，未來可以陸續放寬補助標準。

社會處長劉美淑回應，屏東縣重視全齡照顧之外，還有很多建設在進行，這些都是全民的福利，未來若財政可以解決的情況之下，會再研議是不是有「沒有排富」的可能， 補助的相關細則目前還在研擬中，縣府將逐步做好這項政策，目前先把預算用在最需要的鄉親身上，未來再逐步做改善。

民進黨屏東縣議員梁育慈認為，階段性排富可讓資源優先給最需要的人，但也建議縣府在財務狀況評估後，未來陸續放寬補助標準。（記者羅欣貞攝）

國民黨籍議員曾義雄（右）認為長者健保費補助不應該排富。（記者羅欣貞攝）

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