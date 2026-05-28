彰化鹿江中小學將開辦國際高中部 家長關切「這1點」

鹿江中小學將興建國際高中部校舍，導入國際文憑（IB）大學預科課程，新校舍以鹿港飛帆為設計理念。（彰化縣政府提供）

彰化縣砸4億元經費開辦鹿江中小學的國際高中部，這將是中部第一所公立學校導入國際文憑（簡稱IB）大學預科課程，所有課程以英文來授課，可以無縫接軌歐美知名大學，預計2028年首招66位高一學生，已有台中市家長來電關切，詢問學費、戶籍與入學辦法，未招生就先轟動。

鹿江校長黃俊偉表示，以前台灣趨勢是在台灣念大學，出國念研究所，隨著台灣經濟起飛，有人則是選擇直接出國念大學，也讓公立學校的高中部開始設立國際學程，也就是在台灣念高中，就可以拿到國際文憑，在導入IB學程部分，目前除了私中以外，在中部公立學校當中，鹿江則是第一所。

請繼續往下閱讀...

黃俊偉指出，鹿江導入IB學程的國際高中部，雖然預計2028年才要招收高一學生，已有台中市的家長打電話詢問招生事宜，關心學費與入學辦法，以及是否要轉戶籍。

目前初步規劃招收學生，仍以國中會考成績為主，除了保留直升名額以外，其餘採取登記分發、特色招生，由於高中入學並未限制戶籍，但學生選填志願必須選填彰化考區，才能就讀該縣市的學校，而學雜費部分，每學期預定在7萬元到9萬元之間。

鹿江國際高中部與宿舍工程今天（28日）開工，縣長王惠美表示，這項工程縣府自籌約4億元經費，將興建28間教室與20間學生宿舍，2028年完工並同年招收高一學生，這也是彰化縣第一所從國小、國中到高中的12年一貫學制的學校。高中部工程以「鹿港飛帆」為設計理念，將有別於國中、小的紅磚元素，呈現全新的樣貌。

鹿江中小學將興建國際高中部校舍，新校舍以鹿港飛帆為設計理念，有別於國中小的紅磚元素。（彰化縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法