台灣國際農機展週六日登場 展示智慧農機、推農機補助

台灣國際農業機械暨資材展展出各項農機具。（記者林宜樟攝）

第20屆台灣國際農業機械暨資材展5月30日到6月1日在嘉義縣政府前廣場登場，集結近250家廠商超過700個展攤，展出大型農機、智慧農機、無人機、農機附掛設備及永續農業資材，縣府今天舉辦記者會，邀請民眾、農友參與。

台灣農機工業同業公會理事長姚倍欽說，台灣農業發展正站在AI浪潮上，農機展的新型機械包含高精準定位植保機、搭載影像辨識且零碳排的電動曳引機及重耕機、運用在山區的烏殼綠履帶破碎機等產品，透過智慧農業與工業科技雙重並進，打造農業跟工業並重的城市；農機展現場推出「農業沙龍專區」，包含「綠療癒手作」、「在家建造開心農場」及「植物醫生問診室」等活動，民眾可親手打造多肉盆栽、學習居家種植技巧，感受農耕樂趣。

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嘉義縣長翁章梁說，農機展免費入場，有智慧農業成果展示及新品體驗，歡迎農民朋友前來購買，符合條件者能使用農糧署補助，一般家庭也可以來買小型工具或是嘉義優鮮產品，代耕業者也能汰換現有設備，用更省工的設備提高效率；國際農機展呈現農業智慧化的最新成果，展品涵蓋耕作、施肥、採收與田間管理等層面。現場設置農機與無人機動態展示區，透過直接操作與互動體驗，讓民眾零距離感受智慧農業的魅力。

農糧署農業資源組長洪宏毅說明，面對勞動力老化跟缺工的問題，政府積極推動農業智慧化，2019年推動農機補助，至2025年止投入總經費超過76億，補助購買台數近25萬台，超過20萬位農民受惠。配合國家淨零政策，希望農民汰換老舊燃油農機，改用低碳農機，為鼓勵採購，電動農機補助基準從3分之1提高到2分之1，中小型30馬力以下農機可跟當地農會申請；大型農機如曳引機等由農糧署各分署受理申請，歡迎全國朋友參觀展覽，看到適合的就購買並申請補助。

縣府說，「115年省工高效及碳匯農機補助實施計畫」即日起至8月31日受理申請，農民朋友如符合補助資格，購買農機後務必在受理期間提出申請，減輕購置負擔。

台灣國際農業機械暨資材展在嘉義縣政府前廣場展開。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁等邀請民眾、農友參觀台灣國際農業機械暨資材展。（記者林宜樟攝）

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