為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣國際農機展週六日登場 展示智慧農機、推農機補助

    2026/05/28 16:52 記者林宜樟／嘉義報導
    台灣國際農業機械暨資材展展出各項農機具。（記者林宜樟攝）

    台灣國際農業機械暨資材展展出各項農機具。（記者林宜樟攝）

    第20屆台灣國際農業機械暨資材展5月30日到6月1日在嘉義縣政府前廣場登場，集結近250家廠商超過700個展攤，展出大型農機、智慧農機、無人機、農機附掛設備及永續農業資材，縣府今天舉辦記者會，邀請民眾、農友參與。

    台灣農機工業同業公會理事長姚倍欽說，台灣農業發展正站在AI浪潮上，農機展的新型機械包含高精準定位植保機、搭載影像辨識且零碳排的電動曳引機及重耕機、運用在山區的烏殼綠履帶破碎機等產品，透過智慧農業與工業科技雙重並進，打造農業跟工業並重的城市；農機展現場推出「農業沙龍專區」，包含「綠療癒手作」、「在家建造開心農場」及「植物醫生問診室」等活動，民眾可親手打造多肉盆栽、學習居家種植技巧，感受農耕樂趣。

    嘉義縣長翁章梁說，農機展免費入場，有智慧農業成果展示及新品體驗，歡迎農民朋友前來購買，符合條件者能使用農糧署補助，一般家庭也可以來買小型工具或是嘉義優鮮產品，代耕業者也能汰換現有設備，用更省工的設備提高效率；國際農機展呈現農業智慧化的最新成果，展品涵蓋耕作、施肥、採收與田間管理等層面。現場設置農機與無人機動態展示區，透過直接操作與互動體驗，讓民眾零距離感受智慧農業的魅力。

    農糧署農業資源組長洪宏毅說明，面對勞動力老化跟缺工的問題，政府積極推動農業智慧化，2019年推動農機補助，至2025年止投入總經費超過76億，補助購買台數近25萬台，超過20萬位農民受惠。配合國家淨零政策，希望農民汰換老舊燃油農機，改用低碳農機，為鼓勵採購，電動農機補助基準從3分之1提高到2分之1，中小型30馬力以下農機可跟當地農會申請；大型農機如曳引機等由農糧署各分署受理申請，歡迎全國朋友參觀展覽，看到適合的就購買並申請補助。

    縣府說，「115年省工高效及碳匯農機補助實施計畫」即日起至8月31日受理申請，農民朋友如符合補助資格，購買農機後務必在受理期間提出申請，減輕購置負擔。

    台灣國際農業機械暨資材展在嘉義縣政府前廣場展開。（記者林宜樟攝）

    台灣國際農業機械暨資材展在嘉義縣政府前廣場展開。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁等邀請民眾、農友參觀台灣國際農業機械暨資材展。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁等邀請民眾、農友參觀台灣國際農業機械暨資材展。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播