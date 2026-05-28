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    首頁 > 生活

    很多人不知道！搭機順手攜帶「這1物」 小心旅程全泡湯

    2026/05/28 19:00 即時新聞／綜合報導
    旅客若把酒精飲料帶上飛機，最嚴重可能被請下飛機。（資料照）

    旅客若把酒精飲料帶上飛機，最嚴重可能被請下飛機。（資料照）

    出國候機時有不少旅客會到貴賓室享受美食。旅遊專家提醒，切勿「順手」把酒水裝入自己的瓶裝水帶上飛機，若被發現，嚴重可能會被拒載。

    旅遊達人「傑西大叔」在Threads上指出，近期看到旅客在貴賓室裡面，把釀造性飲料倒入保溫瓶，先不論這件事對不對，但請在上飛機前喝完，在機上喝自己攜帶的酒類飲料，最嚴重會被請下飛機！各國都一樣。

    他也進一步解釋，各航空公司之所以禁止旅客喝自己攜帶的酒精飲料，是因為機艙裡的氣壓變化和平地不同，在這種環境下攝取酒精，會比平常更容易酒醉。所以為了維護飛航安全與客艙秩序，酒精的飲用都需要由航空公司來控制，確保旅客是在穩定的狀況下才能夠提供。

    此文一出，有不少民眾表示「完全不知道！」。但事實上，這項規定早已明文寫在「航空天條」裡面。根據我國《航空器飛航作業管理規則》第51條，任何人於航空器內不得飲用酒精性飲料。唯獨由「航空公司於餐飲服務時所提供」的酒水，才不在此限。若旅客在登機前就已有醉態，航空公司有權利「拒絕該名旅客登機」。

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