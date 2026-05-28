淡江大橋已通車 新北議員嘆八里輕軌仍卡中央

新北市議員陳偉杰今（28）日在市政總質詢中表示，民眾殷殷期盼八里輕軌，但此案卡在中央審議，市府要如何打破中央的長期審查與踢皮球？市長侯友宜說，他也希望中央趕快審。（記者黃子暘攝）

連接新北市八里、淡水區的淡江大橋已於12日通車，大橋預留八里輕軌介面。新北市議員陳偉杰今（28）日在市政總質詢中表示，民眾殷殷期盼八里輕軌，但此案卡在中央審議，市府要如何打破中央的長期審查與踢皮球？市長侯友宜說，去年10月第13次提報行政院審議，財政部拖到15日才同意免促參請交通部續審，他也希望中央趕快審。

侯友宜指出，八里輕軌案去年10月第13次提報中央審議，財政部拖到15日才審查同意免促參、請交通部續審，這一審就是半年，他希望行政院趕快審查，八里輕軌未來還要銜接淡海輕軌二期，盼八里輕軌儘早營運施工，淡海輕軌二期先期工程軌道已經鋪設，能趕快做的就不要等。

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陳偉杰表示，淡水河北側沿河平面道路二階環評也是在中央躺2年半，物價節節上漲，市府是否會建議民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧協助加速推動？

侯友宜說，八里輕軌整條造價100多億元，慢一天就更貴一點，其實不只是立委，任何一任都有責任，主要是要付出行動，把成果拿回來，展現對市民負責任的態度，中央一核定市府就會馬上啟動。

此外，陳偉杰關心淡海科學城進度，他認為中央已經將此案定為國家級重要政策目標，市府更應積極介入，而非坐等中央推動，市府也應讓新北大巨蛋落腳淡海二期。侯友宜表示，今年底會公布都市計劃草案，會審慎評估大巨蛋選址。

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