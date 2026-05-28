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    首頁 > 生活

    助學金等嘸人？ 唯賀集團連11年辦感恩餐會 揭少子化現況

    2026/05/28 16:59 記者陳冠備／彰化報導
    唯賀國際餐飲集團連續11年提供20萬元，給彰化縣埔心鄉8所中、小學申請弱勢助學金及緊急救助金。（唯賀國際餐飲集團提供）

    唯賀國際餐飲集團連續11年提供20萬元，給彰化縣埔心鄉8所中、小學申請弱勢助學金及緊急救助金。（唯賀國際餐飲集團提供）

    為幫助家鄉弱勢學子安心求學，唯賀國際餐飲集團連續11年推動「唯賀助學金」計畫，至今已累積幫助超過300位學生。不過今年卻首度出現申請人數不到50人的情況，與過往動輒80多人相比明顯下降。企業認為與少子化及家庭資源集中有關，但強調助學初心不變，未來也將尋求與更多教育單位、公益團體合作，把資源送到真正需要的孩子手中。

    唯賀國際餐飲集團今（28日）在彰化總部舉辦「心繫埔心・唯賀傳愛」公益感恩餐會，邀請埔心鄉8所國中、小學受助學童與師長共同參與，現場除準備自助餐點，也安排互動闖關與手作體驗，讓孩子們在輕鬆氣氛中交流互動。

    唯賀國際餐飲集團總經理吳家德表示，「唯賀助學金」已邁入第11年，每位學生依狀況可獲3000元至6000元助學金，特殊急難個案另提供1萬2000元至2萬元不等救助，希望減輕弱勢家庭負擔，讓孩子安心就學。

    吳家德說，過去每年申請人數大多超過80人，今年卻不到50人，除了早期受助學生陸續畢業外，也反映少子化趨勢愈來愈明顯，許多家庭能將更多資源集中在孩子身上，連帶使助學需求下降。不過，企業每年投入20萬元協助弱勢學生的計畫不會中斷，未來也會尋求與更多教育單位、公益團體合作，把資源送到真正需要的孩子手中。

    唯賀國際餐飲集團連續11年推動助學金計畫。（唯賀國際餐飲集團提供）

    唯賀國際餐飲集團連續11年推動助學金計畫。（唯賀國際餐飲集團提供）

    唯賀集團舉行「感恩餐會，宴請申請獎學金的學生們分享心願，一起品嘗美味料理。（唯賀國際餐飲集團提供）

    唯賀集團舉行「感恩餐會，宴請申請獎學金的學生們分享心願，一起品嘗美味料理。（唯賀國際餐飲集團提供）

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