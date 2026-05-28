青春不放假 桃園High一夏！桃園暑假營隊354項多元活動報名29日開跑

桃園市政府28日舉辦「2026青春不放假，桃園High一夏」暑期營隊記者會，市長張善政（中）等人與學生一同體驗無人機足球，展現科技教育成果。（記者李容萍攝）

桃園市政府今（28）日舉辦「2026青春不放假，桃園High一夏」暑期營隊記者會，以科技、科普、生命品德、藝文、健康與體育、永續、社會情緒學習（SEL）7大主軸，推出共354項多元營隊活動，涵蓋幼兒園至高中各教育階段，5月29日上午8點起在活動官網開放報名，預計吸引超過5萬5000人次參與。

桃園市長張善政蒞會表示，學校平時受限課綱與授課時數，不易大量融入新興課題，市府利用暑假辦理正規課程以外的多元學習內容，更結合國內頂尖研究機構與大學資源，透過科技、人文、閱讀、國際教育及社會情緒學習（SEL）等主題，讓學生在體驗中學習、在探索中成長，透過跨校、跨域與產學合作，讓孩子在暑假持續探索興趣、培養素養，打造面向未來的競爭力。

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張善政指出，暑期營隊開辦第1年吸引逾3萬人次參與，去年突破5萬人次，顯示學生及家長對多元學習的高度需求。今年課程除延續科技、科普、生命品德、藝文、健康與體育及永續等主題，亦考量人工智慧及新興科技快速發展，規劃無人機等熱門主題，並新增SEL課程，協助學生培養心理韌性與自我調適能力。

教育局長劉仲成說，今年營隊內容對接國際與產學資源，包括攜手NASA工程師及美國史丹佛大學推出「太空科技探索營」，並首度與美光科技及國立陽明交通大學合作辦理「Micron Chip Camp美光晶片營」與「Belight悅讀AI半導體科技領袖營」，讓學生近距離接觸半導體與AI實作。

劉仲成提到，今年暑假營隊最大特色之一為納入SEL課程。疫情後，教育現場更加重視孩子的心理韌性，除了IQ之外，希望培養面對未來挑戰所需的EQ能力，安排專業師資與互動體驗課程，讓學生從活動中學習同理心、人際互動與情緒表達，協助孩子在身心靈各面向穩定成長。

包括桃園區副區長邱創正、市議員凌濤、陳美梅、南台科技大學校長黃能富、方曙商工董事長方偉珍、台灣美光DRAM副總裁曾耀瑩、LIS情境科學教材執行長嚴天浩、龍潭國中校長黃寒楨、龍科國小籌備處主任馮立縈等人均出席活動。

方曙商工飛機修護科學生場內打造結合AI的無人機足球賽。（記者李容萍攝）

龍潭國中科技社場內體驗大玩無人機魔術方塊。（記者李容萍攝）

桃園市暑期營隊去年參加突破5萬人次。圖為小叮噹─滑雪課程體驗。（桃園市教育局提供）

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