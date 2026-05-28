暌違18年！八重山丸渡輪深夜開航 重啟基隆─石垣島載客航線

往返基隆與日本石垣島的八重山丸渡輪今天啟航。（記者盧賢秀攝）

「八重山丸渡輪（YAIMA MARU）」今深夜基隆港開航，載運首批旅客前往日本石垣島，暌違18年的基隆─石垣島載客航線重新啟動，串聯基隆與石垣島的交通，也串起兩世代人的記憶。副市長邱佩琳表示，期待進一步深化台日觀光、文化、經濟與民間交流。

華岡集團今天在基隆港東岸舉辦八重山丸首航儀式，航港局長葉協隆、基隆市副市長邱佩琳、石垣市長中山義隆、基隆港務分公司總經理蘇建榮、華岡集團董事長洪清潭及航運界代表都到場，見證台日海運及觀光發展的新頁。

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葉協隆說，這條航線啟航有3重意義，可以活絡台日雙方觀光交流、促進物流產業的發展及深化台日友誼。八重山丸輪目前每週1個航班，7月起增為2個航班。宜蘭立委陳俊宇今天也參加首航典禮，期待未來能增闢蘇澳航班。

邱佩琳表示，此航線為台灣旅客赴日提供新的「跳島旅遊」選擇，基隆與石垣島同樣擁有濃厚的海港文化和豐富自然景觀，彼此在城市氣質與海洋生活文化上高度契合。為持續深化台日海洋交流，基隆市近期也將結合「潮境海灣節」及「台琉盃帆船賽」等活動，推動帆船自基隆航向石垣島及宮古島，進一步拓展雙邊海洋休閒、體育與觀光合作。

蘇建榮指出，基隆港在2008年前，有定期客貨輪飛龍輪及飛龍21號，往來石垣島及那霸等地。暌違18年後，八重山丸重拾接力棒，串聯的不只是基隆─石垣島間的交通動脈，更串起兩世代人的共同記憶。基隆港的海上旅遊產品原有國際郵輪、國內渡輪和港內觀光小艇，八重山丸國際渡輪航線，為基隆港海上觀光產品補上「最後一塊拼圖」，成為全台灣首位擁有全方位海上觀光旅遊產品的國際商港，確立其亞洲海洋旅遊樞紐的領先地位。

洪清潭說，八重山丸是客貨兩用船，載客量是545人，載貨量是180個20呎標準貨櫃，或能承載150輛8噸卡車，再加上70輛客車，足以滿足基隆、石垣島的客貨運需求。

往返基隆與日本石垣島的八重山丸渡輪首航典禮，各界貴賓、航運界代表參與。（記者盧賢秀攝）

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