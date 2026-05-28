台東鼬獾出沒咬人 縣府提醒慎防狂犬病

鼬獾被捕。（台東縣動防所提供）

台東縣5月鼬獾出沒，牠們是高度帶原狂犬病物種，目前發生3起，其中2起在觀光客聚集處，南迴鼬獾昨天還咬傷人小腿，地點也在風景區一帶。動防所呼籲，民眾家中犬貓快施打狂犬疫苗，見到鼬獾請遠離。

南迴某景點深受中老年人喜愛，每天湧入許多銀髮族，昨天清晨6點，有山邊住家傳出鼬獾咬人案件，當事人隔了4小時才報案，已回南部自行就醫，台東縣動防所派員到場，猛敲貨櫃嚇出鼬獾，以網子捕獲。

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昨天的案例已是第3起，前兩起都在海岸線，其中一件海岸山脈，另一起在海邊景點，一到假日每天擠滿遊客。動防所第二科科長陳威霖說，當地人見鼬獾從山邊竄出到景點邊的住宅區，將其活逮，目前3例僅這例檢驗報告出爐，為陽性。

陳威霖也說，鼬獾是狂犬病帶原高風險動物，雖是夜行性動物，但正常晚上想找到也不容易，白天看到就是高度危險性，而且正常不會襲人，昨天咬人鼬獾也極有可能是陽性。目前醫生處置會在傷口附近打血清，後續可能也會打疫苗，若病發至腦神經，發病則是致死率百分之百，「但被害者已有處置，應無大礙」。

陳威霖說，未曾得知鼬獾有大量出沒研究，「其實也擔心鼬獾會大爆發」，以往多在海岸山脈一帶，如今南迴案發處也有，甚至還咬人，但民眾只要記住，家裡犬貓要打疫苗，野生動物「記得就是不要碰，看到要遠離」。

敲打貨櫃嚇出鼬獾，將其逮獲。（台東縣動防所提供）

鼬獾被捕。（台東縣動防所提供）

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