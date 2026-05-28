醫衛、外交2大艦隊融合 石崇良：世衛行動團將延續並擴大規模

衛福部長石崇良（中）說，明年世衛行動團規劃延續今年做法，並進一步擴大規模。（記者林志怡攝）

世界衛生大會（WHA）日前落幕，衛福部長石崇良於大會期間率領交流團赴當地參與周邊活動。衛福部長石崇良表示，今年外交部長赴WHA第一線，展現我國外交力量對衛福部的支持，周邊會談與產業展覽活動也或的極大迴響，衛福部明年規劃延續今年做法，並進一步擴大規模。

今年WHA期間，石崇良率領交流團前往瑞士日內瓦交流，積極與友邦、友我國家及國際醫療衛生組織進行雙邊與多邊專業交流，並與外交部長林佳龍攜手實現首次雙部長聯合出訪成就，更首次在當地舉辦「台灣智慧醫療暨健康產業展」。

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石崇良說，衛福部對於世界衛生組織（WHO）受到政治干擾、未邀請台灣出席今年的WHA深表遺憾與不滿，衛福部主張健康議題不應該有政治力介入，但國際現實並非如此，尤其面對中國打壓，我國與國際交流的壓力只增不減。

此外，石崇良指出，今年衛福部動員約20位成員組成行動團，規模與往年相近，但民間力量較往年更大，30個團體派出總計超過百人參與，在WHA展現我國真正的醫療與公衛實力，且民間廠商也帶著成果與國際互動，獲得許多回響，我國也透過雙邊會談等與多個國家完成合作備忘錄（MOU）簽署。

石崇良強調，單就公共衛生或醫療專業，衛福部非常有信心，但應對國際外交壓力需要有更多奧援，今年我國外交系統參與動員，外交部長更前來WHA第一線，表達我國外交力量對衛福部的支持，協助行動團圓滿達成任務。

另石崇良提到，WHA期間有11個具WHO會員國身份的友邦為台灣發言，支持我國參與WHA，且包括前述友邦在內，有26個理念相近國家與歐盟分別在不同場合發聲，促請大會讓台灣以WHA觀察員身份參與會議，以期體現WHO精神。

「這次的行動團是一個大團隊，由2個艦隊融合成更大的艦隊」，石崇良指出，未來衛福部應會延續今年的行動團做法並擴大活動規模，與外交部共同協力，即時掌握第一線的外交情況，以對國際情勢做出反應，也提前規劃、準備活動與因應方案。

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