台鐵富里至池上設備故障不通 估今晚8點30分修復

台鐵第7602次貨物列車在台東縣池上站內進行4股轉6股摘放車輛作業時，發生編組溜逸出軌撞擊電桿。（圖由臉書「三鐵情報社」、wupunpun_1216網友提供）

台鐵池上站今天接連發生事故，先是貨物列車出軌，普悠瑪號出站時又勾斷電車線，富里至池上間暫時不通。台鐵表示，路線中受阻列車已拖離，持續搶修電力設備，估晚間8時30分修復。

今天上午11時15分，7602次貨物列車在池上站內進行4股轉6股摘放車輛作業時，發生編組溜逸出軌撞及電桿，中午又發生417次普悠瑪號在池上站出站時勾斷電車線，池上北端OS區間電車線設備故障，富里至池上間路線暫時不通。

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台鐵公司發布新聞稿表示，已動員電力單位及協力廠商人員及機具至現場搶修，路線中受阻列車已於下午3時25分拖離，目前正全力進行電力設備搶修作業，預估晚間8時30分搶修完成。

台鐵指出，公司已成立一級應變小組，東區成立應變分組，而花東線下行列車行駛至富里站，上行列車行駛至關山站，至於關山至富里間辦理公路接駁，目前已開行25輛次，載運967人次。

受電車線設備故障事故影響，台鐵表示，653次（關山至彰化間）、419次（池上至樹林間）、417次（池上至花蓮間）、421次（台東至花蓮間）、424次（富里至台東間）、441次（知本至關山間） 、449次（台東至富里間） 停駛，而今天新左營至樹林（經東線）EMU3000新自強號全面開放站票。

有關退、換票及改乘相關訊息，台鐵指出，旅客預定乘車班次因受電車線設備故障影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用車票至各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費；至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商規定扣手續費後退票款。

若旅客使用信用卡購票，台鐵表示，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

至於受事故影響而中止乘車旅客，台鐵指出，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費；持中斷區間台鐵定期票旅客，依車站公告延長有效期間一日。

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