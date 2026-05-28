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    首頁 > 生活

    心慌慌！曾文水庫「1成蓄水保衛戰」 庫底大草原現形

    2026/05/28 16:38 記者蔡宗勳／嘉義報導
    曾文水庫出現庫底大草原壯觀景象。（記者蔡宗勳攝）

    曾文水庫出現庫底大草原壯觀景象。（記者蔡宗勳攝）

    曾文水庫蓄水率今天（28日）中午剩下10.4%，面臨一成保衛戰，庫底大草原景象令人看著心慌慌，與烏山頭水庫合計蓄水量為枯旱排序第11名，水情愈來愈嚴峻。

    由於上游降雨持續偏少，台灣最大水庫曾文水庫的蓄水率在28日中午已跌至10.4%，正面臨「一成蓄水保衛戰」。目前水庫因乾涸而呈現大片「庫底大草原」的景象，原本在豐水期沈沒入水中的六角亭也都矗立草黃土中，顯示水情極為嚴峻，遊客看到心驚驚。

    此外，主要供應嘉義地區民生用水的仁義潭與蘭潭兩座水庫，仁義潭蓄水量554萬噸，蘭潭155萬噸，合計即將跌破700萬噸。儘管水利部門已實施總量管制，將每日出水量嚴格控制在9萬噸，但在梅雨遲遲未能帶來顯著進帳的情況下，整體水情依舊令人憂心。

    經濟部水利署南區水資源分署副分署長陳柏宗指出，曾文水庫自5月20日起至5月28日止，每日16時至22時將放水至烏山頭水庫蓄存，預計總放水量約1000萬立方公尺，結束放水後曾文水庫蓄水率可維持10%以上。

    陳柏宗表示，嘉義台南地區目前水情正常，二期作目前持續檢討中，將視雨情、水庫水量等情境決定。而曾文及烏山頭水庫合計蓄水量為枯旱排序第11名，雖水情正常，仍請民眾節約用水。

    豐水期會沈沒水中的小徑與六角亭。（記者蔡宗勳攝）

    豐水期會沈沒水中的小徑與六角亭。（記者蔡宗勳攝）

    同心橋下完全乾涸，草長著比人高。（記者蔡宗勳攝）

    同心橋下完全乾涸，草長著比人高。（記者蔡宗勳攝）

    曾文水庫蓄水率僅剩約一成，出現庫底大草原景象。（記者蔡宗勳攝）

    曾文水庫蓄水率僅剩約一成，出現庫底大草原景象。（記者蔡宗勳攝）

    曾文水庫蓄水率正面臨一成保衛戰。（記者蔡宗勳攝）

    曾文水庫蓄水率正面臨一成保衛戰。（記者蔡宗勳攝）

    同心橋下完全乾涸，旱像嚴重。（記者蔡宗勳攝）

    同心橋下完全乾涸，旱像嚴重。（記者蔡宗勳攝）

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