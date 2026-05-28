國際廚藝大賽吸4國200好手拚廚藝 蔬果雕作品栩栩如生

2026年第10屆國際廚藝美食藝術大獎在台南登場，吸引台灣等4國約200位廚藝好手一較高下。（台灣果雕藝術廚藝交流協會提供）

南台灣餐飲界年度盛事「2026年第10屆國際廚藝美食藝術大獎」，近日在台南市舉行，吸引來自台灣、新加坡、馬來西亞、印尼等4國18所大專院校與高中職及社會人士，共約200名選手同台拚廚藝，許多蔬果雕作品栩栩如生，由景文科技大學奪下團體總冠軍。

本屆賽事在台南禧榕軒飯店舉行，由津嘉食品行主辦、台灣果雕藝術廚藝交流協會協辦。主辦單位表示，此賽事是南台灣唯一具國際規模的廚藝賽事，規格嚴謹，特別邀請榮獲世界廚師協會（WACS）認證的國際評審團出席指導。

請繼續往下閱讀...

此賽事活動也獲知名企業「秋敘苑餐飲集團、麒宏食品工業公司、聯合利華飲食策劃、肚康食研所、佐藤捲捲」等餐飲業界龍頭熱情贊助。其中，燒肉南霸天「秋敘苑」近年以傳承蛻變為核心深耕精緻餐飲，對於扶植台灣餐飲生力軍不遺餘力，期望透過實際行動，支持年輕廚藝人才勇於創新、追夢。

經過一整天高張力激烈競賽，團體總冠軍最終由景文科大拔得頭籌！各項競賽最高分「小金人」得主分別為：食材類／景文科大-趙健璋、烘焙工藝類／大仁科大-黃旭廷、烘焙產品類／景文科大-陳鑫君、畫盤藝術類／景文科大-徐嘉伶、菜餚展示中式主菜／南開科大-沈昀柔、西式主菜／中華醫事科大-曲世胤、日式壽司展示類／台北城市科技大學-吳彥勳。

2026年第10屆國際廚藝美食藝術大獎在台南登場，吸引台灣等4國約200位廚藝好手參賽，蔬果雕作品精緻、栩栩如生。（台灣果雕藝術廚藝交流協會提供）

2026年第10屆國際廚藝美食藝術大獎在台南登場，吸引台灣等4國約200位廚藝好手一較高下，蔬果雕作品精緻、栩栩如生。（台灣果雕藝術廚藝交流協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法