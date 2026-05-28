台鐵東部幹線事故頻傳 藍委批：票價剛漲安全與服務卻不增反減

台鐵東部幹線近期事故接連發生，從4月底瑞源至鹿野間電力設備故障、5月初路樹壓毀電力設備，到今日池上站貨列出軌、普悠瑪勾斷電車線，嚴重衝擊花東交通安全與觀光發展。（黃建賓國會辦公室提供）

台鐵東部幹線近期事故接連發生，從4月底瑞源至鹿野間電力設備故障、5月初路樹壓毀電力設備，到今日池上站貨列出軌、普悠瑪勾斷電車線，嚴重衝擊花東交通安全與觀光發展。對此，國民黨立委黃建賓痛批，台鐵票價才剛調漲，安全與服務卻不增反減，顯示人員管理與設備維護明顯鬆散，要求交通部與台鐵除了盡速恢復通車外，更應全面檢討設備維護與人員訓練。

黃建賓指出，這幾個禮拜，台鐵東部幹線接連發生事故，從4月底瑞源到鹿野間電力設備故障、5月初鹿野到山里間路樹壓毀電力設備中斷，到今天池上站貨列出軌、普悠瑪勾斷電車線，不僅嚴重影響花東鄉親交通安全，也衝擊台東觀光發展。

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黃建賓表示，東部鐵路是花東最重要的交通命脈，但短時間內頻繁發生電力設備、電車線等問題，顯示台鐵在人員管理與設備維護上明顯鬆散，更讓民眾無法接受的是，台鐵票價才剛調漲，服務與安全卻沒有提升，反而事故更多、延誤更頻繁，因此要求交通部與台鐵，除了盡速恢復通車，更應全面檢討東部幹線設備維護與人員訓練，別讓東部民眾每次搭火車都提心吊膽。

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