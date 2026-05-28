蔣萬安推文化小旅行成「菸蒂小旅行」？議員陳怡君批北市府疏於管理

文化小旅行景點之一「雙吉榕」周邊滿地菸蒂。（陳怡君提供）

台北市長蔣萬安推動一百條文化小旅行，不過北市議員陳怡君今（28）日在市政總質詢指出，相關內容根本沒有精進，包含標示不清楚、放置雜物，夜間也缺乏照明，甚至有點位疏於管理，滿地都是菸蒂，與現在推行的「無菸城市」願景相反，譏諷文化小旅行根本成「菸蒂小旅行」。文化局長蔡詩萍說，市長蔣萬安有裁示，相關權管單位每一季都要進行巡檢維護回報。蔣萬安強調，會落實巡查。

陳怡君表示，文化小旅行政策缺乏維護，許多景點出現光怪陸離畫面，讓遊客到現場踩點後大感失望，她舉例，「舊北淡線圓山站宿舍」原是日治時期鐵道文化的古蹟景點，現場卻擺了兩個怪木箱，上面還貼著「歷史建築、勿動」等字眼，掀開一看卻是壞掉的水龍頭管線；現場的景觀燈也壞掉，而該處特色「地下基礎磚拱構造」，洞口被丟下一台滑輪推車有礙觀瞻；此外，該處也無牌面標示為文化小旅行景點之一，這根本就是被文化局棄置的景點。

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另一景點「三美神雕像」，雖24小時開放，夜間卻因燈光設計不良形同虛設。陳怡君批，景觀燈僅照向地面、樹叢，入夜後雕像完全隱沒於黑暗中，凸顯缺乏配套。

此外，標榜「余光中常經過的老樹」的「雙吉榕」，位於廈門街巷弄與同安街交

叉口，榕樹下有幾處紅磚堆，上面有老作家的浪漫話語，但紅磚堆上竟還立著殺風景的交通錐，更離譜的是，該處滿地垃圾之外、還有上百根菸蒂、久未整理的落葉積層，甚至還有空啤酒罐。陳怡君批，市府對文化小旅行沒有積極作為，才讓這些景點不被重視與維護，呼籲蔣萬安不要口號喊完就拍拍屁股、回辦公室吹冷氣，「文化小旅行」是一個「需要作秀」宣傳觀光的好政策，但是如果連作秀都做不好，只會被選民看破手腳。

文化局長蔡詩萍表示，蔣萬安有指示，文化小旅行百條路線已經底定，權管單位每一季都要做好相關維護巡查。蔣萬安也允諾，會落實相關維護。

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文化小旅行景點之一「三美神雕像」24小時開放，入夜卻無相關照明。（陳怡君提供）

文化小旅行景點之一「舊北淡線圓山站宿舍」放置兩個詭異木箱。（陳怡君提供）

文化小旅行景點之一「雙吉榕」周邊可見菸蒂、啤酒罐等。（陳怡君提供）

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