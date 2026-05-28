台南東門城外遊香洋 夏日限定結合鳳梨產業及水域遊憩

「2026東門城外遊香洋」將於6月6、7日在台南關廟大潭埤旺萊公園登場，有市集、DIY、小旅行以及水域遊憩活動。（觀旅局提供）

結合台南關廟鳳梨產業與水域遊憩、低碳旅行等，「2026東門城外遊香洋」將於6月6、7日2天，在關廟大潭埤旺萊公園登場，帶領民眾感受台南夏日風情。

關廟舊稱「小香洋民社」，東門城外遊香洋活動由台南市觀光旅遊局攜手關廟青文化協會共同舉辦，期盼藉由串聯地方產業與深度旅遊體驗，推廣大潭埤旺萊公園及周邊特色景點，帶動地方觀光。

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活動包括街頭藝人演出，還有龍舟板、SUP立式划槳及獨木舟等水域遊憩體驗活動，即日起於關廟青文化協會臉書受理報名，當天現場還有小農美食市集與DIY手作，並有單車小旅行、大潭埤濕地生態導覽，引領民眾以深度旅遊方式探索關廟之美。

適逢關廟鳳梨產季，為了推廣在地農特產品，關廟區農會準備限量的鳳梨，將於活動期間搭配現場打卡，於特定時段發送鳳梨兌換券，關廟區公所也會在6月6、7日開放大潭埤旺萊公園戲水池，讓小朋友可以盡情玩水放電。

觀旅局長林國華表示，除了參與活動，民眾也可以順遊關廟山西宮、千佛山菩提寺、北寮彩繪村等周邊特色景點，或至周邊的山區景點走訪，如龍崎牛埔泥岩水土保持教學園區、新化虎頭埤風景區、左鎮化石園區及山上花園水道博物館等。

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