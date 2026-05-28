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    首頁 > 生活

    台鐵池上站調度貨車出軌撞電桿 花蓮富里-台東關山公路接駁

    2026/05/28 13:47 記者劉人瑋／台東報導
    貨車出軌撞倒電桿。（台鐵提供）

    貨車出軌撞倒電桿。（台鐵提供）

    今早11時，台鐵池上站在調度貨車時，疑因出軌導致貨車撞到電桿，車輛無法供電，往來列車皆受影響延誤，目前將啟動花蓮富里到台東關山站公路接駁。

    台鐵表示，653次（關山=彰化間）、419次（池上=樹林間）、417次（池上=花蓮間）、421次（台東=花蓮間），以及新左營=樹林（經東線）對號列車全面開放站票。

    台鐵台東站表示，因為調車作業時，貨車出軌撞擊電桿造成供電系統出問題，以至北端接連花蓮與台東間的列車受到延誤，但班次、人數都仍在統計中。

    不少從台東站出站旅客對列車延誤一頭霧水，旅客表示，火車在池上站就停下，也不知停了多久，才聽聞是有物品掉落造成。

    池上站有乘客和站務人員爭吵。車站廣播預估3至5小時才能恢復，部分乘客受不了長時間等候，準備折返市區搭機北返。

    目前台鐵進行緊急搶修，該處也有人員緊盯列車狀況，最新情況則是列車已可緩慢通行，但大批乘客仍靠公路接駁維持台東關山站至花蓮富里間的往來。

    關山、富里間接駁。（民眾提供）

    關山、富里間接駁。（民眾提供）

    普悠瑪列車停下，旅客受困。（民眾提供）

    普悠瑪列車停下，旅客受困。（民眾提供）

    貨車出軌撞倒電桿。（台鐵提供）

    貨車出軌撞倒電桿。（台鐵提供）

    貨車出軌撞倒電桿。（台鐵提供）

    貨車出軌撞倒電桿。（台鐵提供）

    貨車出軌撞倒電桿。（台鐵提供）

    貨車出軌撞倒電桿。（台鐵提供）

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