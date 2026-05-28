星宇機師酒測未過初判「1物」所致 民航局展開調查

前桃園市議員王浩宇爆料星宇航空機師飛行前被驗出有酒精反應。（星宇航空提供）

前桃園市議員王浩宇爆料，星宇航空機師飛行前被驗出有酒精反應；對此星宇航空再度回應，初步調查，該機師因身體不適，於服勤前有服用蜂膠及個人藥物，目前該機師已暫停勤務，後續將待民航局調查。民航局也表示，民航局已就此案展開調查，如有違規，將依法處置。

王浩宇在Threads上貼文指稱，台中某航空公司網紅機師在飛行前酒測未過，航空公司雖當天停止該機師飛行任務，但王浩宇認為，機師如果執飛前曾喝酒，造成酒駕風險應趕快開除。

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星宇航空回應，5月23日一名機師於執勤前酒測出現異常反應，公司依作業規範立即停止其當班勤務，並安排其他機師執行該航班任務。初步調查，該機師因身體不適，於服勤前有服用蜂膠及個人藥物，並提出藥品做為佐證，目前該機師已暫停勤務，後續將待民航局調查。

星宇航空強調，該公司一向遵循嚴謹的飛安規範並嚴格落實各項檢核機制，每位飛行員於出勤任務前，皆需通過100%的酒精測試，絕無例外，對於危害飛安之情況抱持零容忍的態度，以維護飛航安全為首要任務。

星宇航空補充，執勤前酒測出現異常反應，未必即代表飲酒行為，部分藥物、保健食品或食品皆可能影響檢測結果，因此相關案件皆須依程序進一步調查與判定。公司也持續提醒所有機組員，服勤前應特別留意藥物及相關產品使用，以確保飛航安全。

民航局則表示，已就此案展開調查，如有違規，將依法處置。

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