為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新竹棒球場完工仍難見職棒 議員批高虹安降格三級球場

    2026/05/28 13:41 記者洪美秀／新竹報導
    球迷等4年等了個心酸！新竹棒球場未來將改三級球場營運，議員批與職棒球場定位衝突，球迷等了個心酸。（記者洪美秀攝）

    球迷等4年等了個心酸！新竹棒球場未來將改三級球場營運，議員批與職棒球場定位衝突，球迷等了個心酸。（記者洪美秀攝）

    新竹市府今天又大動作說明新竹棒球場改善進度與後續營運規劃，市議員林彥甫認為，球場改善工程雖預計8月底完工，但高虹安市府直接把新竹球場從職棒球場改為三級球場，並要採OT委外方式經營，還把藝文展演及城市行銷列為核心項目，明顯與原先職棒球場的定位有衝突，球迷等了4年，是在等心酸？

    林彥甫說，認同市府從三級賽事進行測試球場，但並不是直接把新竹球場定位為三級球場，還把藝文展演、城市行銷與親子列為核心項目之一，市府還表明2-3年後才會找職業球團合作，等於幾乎確定明、後年沒辦法在新竹看到職棒賽事，讓人完全無法接受。高虹安市府讓大家等了4年這麼久，是在等心酸的喔。

    他認為，市府在確認場地安全無虞後，就應積極向中職洽談職棒明年度到新竹球場比賽的可能性，才是真正符合廣大市民和球迷的期待。

    民進黨新竹市長參選人莊競程競選辦公室副發言人吳曼暄表示，高虹安市府4年任內遲無法妥善處理新竹棒球場問題，導致球迷長期無法進場觀賽，高虹安4年任內，處理不好棒球場是事實，讓味全龍離開是事實，球迷無法進場看球是事實，連停車場長期封閉、無法提供市民使用也是事實。她強調，莊競程若當選市長，一定會尊重專業，讓市民重新回到球場、正常觀看職棒賽事。

    新竹棒球場未來將改三級球場營運，民進黨新竹市長參選人莊競程競辦副發言人吳曼暄認為高虹安市府4年搞不定棒球場是事實。（記者洪美秀攝）

    新竹棒球場未來將改三級球場營運，民進黨新竹市長參選人莊競程競辦副發言人吳曼暄認為高虹安市府4年搞不定棒球場是事實。（記者洪美秀攝）

    球迷等4年等了個心酸！新竹棒球場未來將改三級球場營運，議員林彥甫批與職棒球場定位衝突，球迷等了個心酸。（記者洪美秀攝）

    球迷等4年等了個心酸！新竹棒球場未來將改三級球場營運，議員林彥甫批與職棒球場定位衝突，球迷等了個心酸。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播