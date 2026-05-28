新竹棒球場完工仍難見職棒 議員批高虹安降格三級球場

球迷等4年等了個心酸！新竹棒球場未來將改三級球場營運，議員批與職棒球場定位衝突，球迷等了個心酸。（記者洪美秀攝）

新竹市府今天又大動作說明新竹棒球場改善進度與後續營運規劃，市議員林彥甫認為，球場改善工程雖預計8月底完工，但高虹安市府直接把新竹球場從職棒球場改為三級球場，並要採OT委外方式經營，還把藝文展演及城市行銷列為核心項目，明顯與原先職棒球場的定位有衝突，球迷等了4年，是在等心酸？

林彥甫說，認同市府從三級賽事進行測試球場，但並不是直接把新竹球場定位為三級球場，還把藝文展演、城市行銷與親子列為核心項目之一，市府還表明2-3年後才會找職業球團合作，等於幾乎確定明、後年沒辦法在新竹看到職棒賽事，讓人完全無法接受。高虹安市府讓大家等了4年這麼久，是在等心酸的喔。

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他認為，市府在確認場地安全無虞後，就應積極向中職洽談職棒明年度到新竹球場比賽的可能性，才是真正符合廣大市民和球迷的期待。

民進黨新竹市長參選人莊競程競選辦公室副發言人吳曼暄表示，高虹安市府4年任內遲無法妥善處理新竹棒球場問題，導致球迷長期無法進場觀賽，高虹安4年任內，處理不好棒球場是事實，讓味全龍離開是事實，球迷無法進場看球是事實，連停車場長期封閉、無法提供市民使用也是事實。她強調，莊競程若當選市長，一定會尊重專業，讓市民重新回到球場、正常觀看職棒賽事。

新竹棒球場未來將改三級球場營運，民進黨新竹市長參選人莊競程競辦副發言人吳曼暄認為高虹安市府4年搞不定棒球場是事實。（記者洪美秀攝）

球迷等4年等了個心酸！新竹棒球場未來將改三級球場營運，議員林彥甫批與職棒球場定位衝突，球迷等了個心酸。（記者洪美秀攝）

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