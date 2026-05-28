桃園場研發新預冷技術 助夏季空心菜保存

桃園農改場研發「壓差預冷技術」，讓夏季空心菜可保存更好。（圖由桃園農改場提供）

空心菜夏季保存不易，傳統都用水冷方式降溫，若水質不佳，就容易導致葉片腐爛等，農業部桃園農業改良場研發「壓差預冷技術」，可讓空心菜維持高品質、降低耗損，建置成本更只需25萬元。

隨極端氣候成日常，甚至最近都還沒6月，動輒北台灣氣溫就標到38度以上，桃園場表示，空心菜在夏季若要保存通常是用水冷方式降溫，另外也有價格更高、可降低葉片含水量的真空預冷等方式，其中水冷方式降溫若水質不佳，或水冷後葉片含水量偏高，表面殘留水分過多，在貯藏期間易發生水浸腐爛，造成產品損耗增加，該場研發「壓差預冷技術」，壓差預冷處理時間約13分鐘，降溫效果較傳統水冷更為均勻。

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桃園場表示，該技術設備移動性高、占地面積僅需要0.5平方公尺，建置成本也很親民，操作也很簡便，農民只需要在常溫清洗後，將空心菜集貨至冷藏庫內，即可一次完成整批預冷作業，單次最大處理量可達0.5公噸，並可直接於冷藏庫中暫貯等待出貨。

桃園場表示，該技術還有機會可用在其他短期葉菜類的作物，像是青江菜、莧菜等，有助農民降低採後的損失，也提高蔬菜賣相品質。

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