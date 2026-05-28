桃園再推8輛米奇主題彩繪公車 搭車集點抽iPhone好禮

桃園市「TAB新桃園幹線公車計畫」再推迪士尼米奇主題彩繪公車上路。（圖由桃園市政府提供）

桃園市「TAB新桃園幹線公車計畫」繼4月17日推出首波4輛迪士尼米奇主題彩繪公車，今起再增加8輛彩繪公車上路，包括4輛中壢客運旅遊主題彩繪公車行駛台1線，與4輛桃園客運友情主題彩繪公車行駛台1線、GR綠捷幹線、BR萬壽幹線，民眾搭乘並掃描官方LINE活動QR Code，就有機會帶回iPhone、筆電、Dyson家電、iPad等多項好禮。

交通局指出，TAB新桃園幹線公車計畫除增加班次、提升公車服務品質外，也推出以迪士尼米奇與好朋友為主題的運動、旅遊、友情、愛情、美食等元素彩繪公車，逐月上路後，隨機出現在幹線公車路線上，盼讓民眾搭車變得更有趣；5月加碼推出8輛彩繪公車上路，6月還將再推出愛情、美食主題共8輛彩繪公車，希望延續TAB新桃園幹線公車計畫與月月乘車集點活動的熱度。

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月月乘車集點活動到9月30日止，主題彩繪公車內都張貼藍色集點QR Code，民眾搭乘時掃描即可獲得2點，若搭乘無彩繪主題的新桃園幹線公車，則可掃描粉紅色QR Code獲得1點，民眾集1點可兌換迪士尼授權限定文宣品抽獎資格、集滿6點能兌換當月大獎iPhone等好禮的抽獎資格；另，持桃園市民卡搭乘新桃園幹線公車，並到桃園市民卡APP完成「個人資料聲明同意書授權」，還可參加「市民卡加碼抽」，每搭乘1次可累積1次抽獎機會，免掃碼、免兌換，預計7月與10月抽出東京迪士尼樂園雙人遊、香港迪士尼樂園雙人遊各1組。

桃園市「TAB新桃園幹線公車計畫」再推迪士尼米奇主題彩繪公車上路。（圖由桃園市政府提供）

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