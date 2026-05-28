曾腦炎低潮如台版《未知的首爾》封閉青春 何品潔靠電繪走出內心獲「全國菁英獎」

新北市華美國際美國學校高二生何品潔（右）榮獲第26屆台新青少年志工菁英獎「全國菁英獎」，新北市長侯友宜（左）今頒獎表揚。（記者黃政嘉攝）

新北市華美國際美國學校高二生何品潔外型亮麗，但她小學五年級因罹患腦炎陷情緒低潮，曾像韓劇《未知的首爾》角色「未知」一樣封閉內心，後來透過基金會協助，喜歡畫畫的她，開始教起自閉症孩子畫電繪、策展、說故事等公益行動，陪伴孩童建立自信，因此榮獲第26屆台新青少年志工菁英獎「全國菁英獎」，新北市長侯友宜今也頒獎表揚，感動她將自身困難化為生命的動力。

「鼓勵大家對自己所做的事充滿熱情、幫助他人」何品潔說，她當時生病與世隔絕的心情，如《未知的首爾》角色「未知」一樣，封閉自己的內心，跟自病症有點同病相憐，特別能理解自閉兒不善表達的處境，因此興起幫助自閉兒念頭，重返學校後結合藝術與公益，策展自閉生作品，陪伴孩童建立自信。

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第26屆台新青少年志工菁英獎「社團影響力獎」獲獎者則有三重高中（國中部）學生社團「不落蒂聯盟」，從2024年起每月號召親友快閃撿菸蒂，並在菸蒂熱區像便利商店、餐廳設置水溝攔截網，防止菸蒂流入海洋造成汙染，團隊也開發APP蒐集菸蒂熱點數據，並導入英國「菸蒂投票箱」概念，以創意提升民眾參與、倡議環境守護理念，另成立加拿大分隊，讓行動走向國際。

獲得「傑出志工獎」的新北市華美國際美國學校學生大沼夏希，於烏俄戰爭爆發時，主動發起醫療等物資募集，也曾隨著國際志工走入印度童工庇護所服務、拍攝人權宣傳影片，希望協助孩童離開工廠、走進教室，以教育翻轉人生。現於國立臺灣博物館擔任英語導覽員，將語言專長轉化為文化橋梁，向國際旅客述說台灣文化和故事。

侯友宜表示，感謝台新青少年基金會26年來持續辦理活動，鼓勵超過8萬名優秀青少年投身志願服務，他很感動何品潔小小年紀就投入公益，將困難化為生命的動力；「不落蒂聯盟」注重環境友善，取締吸菸是手段，輔導才是目的，未來新北也能用投票箱方式推廣守護環境，他期許藉由獲獎故事，帶動更多年輕人關注社會議題，以熱忱帶動改變世界。

何品潔外型亮麗，小學五年級因罹患腦炎陷情緒低潮，曾像韓劇《未知的首爾》角色「未知」一樣封閉內心，後來透過基金會協助，喜歡畫畫的她，開始教起自閉症孩子畫電繪、策展、說故事等公益行動，陪伴孩童建立自信。（記者黃政嘉攝）

何品潔（左）利用自身經驗引導自閉症學童利用數位藝術建立自信。（圖由新北市青年局提供）

獲得「傑出志工獎」的新北市華美國際美國學校學生大沼夏希（右）於烏俄戰爭爆發時，主動發起醫療等物資募集，也曾隨著國際志工走入印度童工庇護所服務、拍攝人權宣傳影片。（記者黃政嘉攝）

三重高中國中部學生社團「不落蒂聯盟」號召親友快閃撿菸蒂，設置水溝攔截網等創意行動，提升民眾參與、倡議環境守護理念。（圖由新北市青年局提供）

第26屆台新青少年志工菁英獎的新北市獲獎學生，與新北市長侯友宜（第一排右五）合影。（記者黃政嘉攝）

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