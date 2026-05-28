一段旋律訴說《教父》深沉宿命 焦元溥5/30在中市講電影配樂

焦元溥（見圖）5月30日週六下午在葫蘆墩文化中心，主講《古典音樂與電影》。（圖由中市府提供）

中市府文化局舉辦多元講座打造民眾日常文化風景，5月30日週六在葫蘆墩文化中心，邀請第48屆廣播金鐘獎最佳非流行音樂節目獎得主焦元溥，以《古典音樂與電影》為題解析古典樂鋪陳電影最深層情感語言，焦元溥說，一段旋律訴就能說出《教父》深沉宿命。

中市文化局持續推動城市美感教育，週六下午2點邀請民眾到葫蘆墩文化中心演講廳，聆聽焦元溥從蕭邦（浪漫主義時期波蘭作曲家），講到好萊塢電影配樂，局方強調，焦元溥將解析古典音樂對配樂影響、帶領觀眾發現「原來一段旋律，往往比台詞更早說出角色命運。」

請繼續往下閱讀...

焦元溥表示，欣賞古典樂總有探索不完樂趣，家中CD牆就是最珍惜生活風景，從《教父》深沉宿命，聽到《星際效應》浩瀚孤寂、《2001太空漫遊》宇宙震撼，背後藏著古典音樂靈魂。

文化局長陳佳君說，焦元溥為金鐘獎得主，以英國倫敦國王學院音樂學博士背景，深入淺出敘事魅力，被樂迷譽為「最會說故事的古典樂老師」，講座將帶領觀眾回顧經典畫面，在流動樂章裡找回藝術感受力，歡迎5月30日週六下午2點到葫蘆墩文化中心，參與《古典音樂與電影》講座。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法