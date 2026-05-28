新竹棒球場啟用又要延了 市府：8月底完工、先辦基層賽測試

新竹棒球場啟用又要延，新竹市副市長林琨瀚今開記者會說明棒球場改善進度與後續朝OT委外方向營運。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場2022年7月重啟後至今封閉近4年，市長高虹安上任後頻開挖棒球場，包括職棒味全龍來公司已與市府解約退出營運，原預定6月完工的改善工程，副市長林琨瀚今與教育處和工務處開記者會指出，球場改善工程預計8月底完工，後續會邀小球員辦球賽實戰壓力測試，球場營運則朝OT委外方向規劃，等2-3年上軌道後，再尋求與職棒球團洽談後續球場的營運規劃。

林琨瀚說，棒球場改善工程5月底會完成透水層的鋪設，後續還有人工草皮鋪設，在球場尚未完成驗收、確認安全無虞前，會循序漸進推動球場啟用，8月竣工後會考慮舉辦實戰壓力賽，透過小球員的試打，作為場地安全啟用的檢驗指標。未來球場的營運，教育處7月會公布OT營運招商期程與甄審，棒球場將以邀請賽、基層培育、藝文展演及城市行銷親子活動為核心，若順利委外營運2-3年後，再尋求與職棒球團洽談後續球場營運。

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工務處表示，市府在開挖球場後發現有不可預期的營建廢棄物，包含磚塊、廢棄鋼筋、巨型混凝土塊，及廠商施工遺留的30公分厚RC結構臨時施工平台，市府責成施工團隊進行大範圍的擴大開挖、篩分與合法清運，改善工程預計5月底完成透水層鋪設、6月中旬完成透水AC鋪設及人工草毯材料進場，7月底完成人工草毯及紅土區（投手丘及本壘）施作，預計8月中旬完成硬體竣工與檢測，場地排水功能會以USGA規範標準為主，且會由國際檢測公司進行最終檢測與認證。

新竹棒球場啟用又要延，新竹市副市長林琨瀚今開記者會說明棒球場改善進度與後續朝OT委外方向營運。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場改善工程持續進行，後續啟用又要延了，未來會朝委外方向營運，但與職棒球團洽談要等2-3年後。（記者洪美秀攝）

新竹市立棒球場改善工程持續進行，後續啟用又要延了，未來會朝委外方向營運，但與職棒球團洽談要等2-3年後。（記者洪美秀攝）

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