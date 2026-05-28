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    首頁 > 生活

    「薔蜜」持續發展恐達中颱等級 颱風論壇揭最新路徑分析

    2026/05/28 13:27 即時新聞／綜合報導
    「薔蜜」颱風在副熱帶高壓導引之下，未來幾天將一路朝日本琉球附近海域前進。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

    「薔蜜」颱風在副熱帶高壓導引之下，未來幾天將一路朝日本琉球附近海域前進。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

    第6號颱風「薔蜜」昨（27日）生成，今（28日）上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1960公里之處，預估未來幾天將一路朝日本琉球附近海域前進，強度也有機會增強至中度颱風等級；「薔蜜」颱風直接靠近台灣機率低，但北上的過程中，外圍零星環流將於在下週一、二（6月1-2日）間為北台灣帶來零星降雨。

    臉書天氣粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，「薔蜜」在副熱帶高壓導引之下，未來幾天將一路朝日本琉球附近海域前進，預計下週一至二通過琉球附近，之後再受到高空環境與副熱帶高壓變化影響，再轉向東北，通過日本南方海域。

    由於環境適合發展，「薔蜜」將持續增強，至少可達中度颱風中段班等級，不過預估靠近台灣的機率極低，在颱風北上的過程中，外圍零星環流將於在下週一至二移入北台灣上空，帶來零星陣雨，整體對台灣天氣影響有限。

    不過有旅日計畫的民眾要特別注意颱風動態，「薔蜜」後續北轉的時間與角度，將是影響日本天氣的關鍵，若轉向時間偏晚或北轉幅度較小，颱風將更日本琉球甚至直接穿越

    後續對日本本土的風雨影響也會明顯增大。

    「颱風論壇」目前預估影響時程如下：日本琉球下週一至二間；九州地區下週二；

    四國、關西地區下週二至三；中部、關東地區下週三前後。因路徑變數仍大，提醒這段期間赴日民眾務必多加注意颱風動態。

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