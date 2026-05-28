少女遭高雄衛生局官員性侵 監察院糾正文批社會局2缺失

少女遭高雄心衛官員性侵，監察院糾正文批社會局2缺失。（資料照）

高市府衛生局心衛中心前執行秘書何姓男子涉嫌性侵少女，監察院雖然只糾正衛生局及警察局，但仍嚴詞檢討社會局2大缺失。

監察院指出，何男長期違法持有「衛生局管理者」高權限帳號，暴露出弱勢個資保護及社安系統管理重大漏洞；高市警察局未積極偵辦性侵案件，導致少女陷入再度被害風險。

請繼續往下閱讀...

針對社會局缺失部分，監察院強調，社會局去年8月5日接獲檢方通知何妻疑似洩密，當天進行保護資訊系統清查，但高雄市家防中心輪值人員見通報表單相對人姓名跟何員同名，誤以為僅是同名同姓，故告知何妻，顯示社會局應加強資安管控抽查、安排資安及法治教育在職訓練課程，強化法治觀念。

另外，監察院檢討社會局遲至今年1月2日才以違反兒童及少年福利與權益保障法、社會工作師法及專業倫理等相關規定，對何男決議裁處60萬元、廢止社會工作師證書及執業執照。

高市社會局指出，已檢討資安及工作流程，除加強資安及法治教育訓練，強化法治觀念與專業倫理，也會同第三方人員監辦，採每個月定期及不定期抽調保護資訊系統使用軌跡，以及早警示並預防不當使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法