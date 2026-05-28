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    首頁 > 生活

    高雄教師墜樓身亡 教育部發聲了

    2026/05/28 12:46 記者楊綿傑／台北報導
    近期高雄發生教師輕生案件，教育部對此表示，已組成專案小組處理，並補助輔導各縣市建置教師諮商輔導支持體系，也將持續與地方政府及學校強化既有支持措施落實並確實進到現場，亦將持續推動改善教師教學工作環境各項相關措施。（資料照）

    近期高雄發生教師輕生案件，教育部對此表示，已組成專案小組處理，並補助輔導各縣市建置教師諮商輔導支持體系，也將持續與地方政府及學校強化既有支持措施落實並確實進到現場，亦將持續推動改善教師教學工作環境各項相關措施。（資料照）

    高雄近期發生教師輕生案件，教育部對此表示，已組成專案小組處理，並補助輔導各縣市建置教師諮商輔導支持體系，也將持續與地方政府及學校強化既有支持措施落實並確實進到現場，亦將持續推動改善教師教學工作環境各項相關措施。

    對於教師不幸離世事件，眾教團皆呼籲教育部應重視。教育部今天表示，深感哀痛與不捨，已組成具諮商輔導及校園支持專業之專案小組赴高雄，瞭解掌握學校協助家屬、教職員生後續關懷輔導情形，同時督請高雄市政府教育局就事件妥善掌握，釐清處理過程，並配合檢調或權責機關依法辦理。

    教育部指出，教師是教育現場最重要的力量，教師在教學現場，班級經營、學生輔導、親師溝通上承擔高度責任，也需要穩定而即時的支持。教育部已「補助並輔導各縣市」建置教師諮商輔導支持體系，提供教師專業諮詢、心理諮商輔導等服務，協助教師在面對工作壓力或身心困擾時，能有可近性的支持管道。

    同時，教育部也將持續協助並督導地方政府落實教師支持體系，關心教師身心狀況，適時提供關懷、轉介及必要協助，同時也將持續檢視教師支持服務使用情形與現場回饋，讓既有支持系統更能貼近教師需求，讓教師在面對教育現場挑戰時，能更早獲得必要協助。

    教育部強調，非常重視教師工作環境改善與身心支持，也將持續與地方政府及學校強化既有支持措施落實並確實進到現場，並持續推動改善教師教學工作環境各項相關措施。針對各界關心教師工作環境、行政減量、班級經營支持、身心支持、強化親職教育等面向，均持續蒐集教育現場建議及意見，作為後續精進教師支持措施之參據。

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