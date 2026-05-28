「床墊長城」才剛被罵！潭子運動公園驚變「米奇妙妙屋」 10多隻肥鼠大白天開趴

潭子運動公園老鼠出沒，躲在販賣機底下。（記者張軒哲攝）

近期各界防堵漢他病毒疫情，台中市多處環境髒亂處或「米奇妙妙屋」遭到檢視，潭子運動公園本週老鼠出沒，約有10餘隻老鼠聚集在垃圾暫存區，形成屬窩，市議員蕭隆澤拚日痛批，運動公園淪為老鼠樂園。

潭子區繼清潔隊回收場暫置區逾3000張廢床墊被堆置，綿延約600公尺，形成一條「床墊長城」，引起各界質疑，今日再傳出運動公園垃圾暫存區形成鼠窩，近日有晨運民眾一步入公園，就在飲料販賣機旁發現老鼠奔竄，躲在販賣機底下，空心磚跟貨櫃屋下方。

請繼續往下閱讀...

蕭隆澤表示，服務處鄰近潭子運動公園，本週陸續接獲5名民眾反映老鼠出沒，現場明顯可見10多隻老鼠四處覓食，希望相關單位重視公園的環境，公園委外的清潔人員，根本無法防治鼠患。

負責清理潭子運動公園的清潔人員表示，最近公園有老鼠出沒，都是清晨出來覓食，天氣太熱就會躲起來，要設法抓到老鼠。

潭子運動公園的老鼠躲在空心磚跟垃圾堆置處。（記者張軒哲攝）

潭子運動公園垃圾暫存區有老鼠出沒。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法