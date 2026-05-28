鐵路便當節6/5登場！ 江之島電鐵商品、集集彩繪列車模型亮相

這屆鐵路便當節更重磅邀請日本因灌籃高手平交道風景著名的江之島電鐵，帶來數款周邊商品。（記者黃宜靜攝）

台鐵公司「第11屆鐵路便當節」將於6月5日至8日在台北車站熱鬧登場！今天（28日）搶先曝光這次便當節的多款主題商品，像是來自日本的江之島電鐵相關產品、今年7月將復駛的集集列車彩繪組模型等，台鐵公司總經理馮輝昇表示，希望今年能突破55萬人次參與，讓更多民眾參與、吸引更多國外旅客，來了解台灣便當、台鐵便當及台灣美食及文化故事。

台鐵公司今天舉辦「台鐵夢工場展前記者會」。這次鐵路便當節精心規劃多款主題商品、42折起限量優惠，以及大小朋友最喜愛的互動體驗區，包括來自日本的KATO動態模型、圓山阿立模型、童趣迴力車互動、列車積木展及扭蛋區，更有來自日本的江之島電鐵一同加入。

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馮輝昇表示，一年一度的台鐵便當節今年邁入第11年，高雄場已在5月23、24日舉行，而台北場則是在6月5日至8日，這次在便當上強調在地合作，因此與農業部合作推出鰻魚便當，還有買便當送台灣在地水果等，讓民眾體驗到台灣在地優質農產品；另外，在商品部份，江之島電鐵首度在便當節販售，不只如此，台鐵也推出許多具有紀念價值的商品，像是與國際藝術大師洪易老師操刀設計的「集集復駛彩繪列車」N規模型、EMU3000型列車等模型。

馮輝昇指出，去年鐵路便當節共有超過50萬人次參與、營收超過1300萬元，雙雙創下新高，今年舉辦完的高雄場次也比去年營收30至40％，期盼今年能突破55萬人次參與、營收再超越突破1300萬元，更重要的希望透過鐵路便當節，讓更多民眾參與、吸引更多國外旅客，來了解台灣便當、台鐵便當及台灣美食及文化故事。

台鐵公司表示，鐵道迷最關注的1:150「集集復駛彩繪列車」N規模型也將於現場限量開賣！本列車塗裝彩繪是由國際藝術大師洪易老師操刀設計，以「行走西遊」為主題，融合集集山蕉、石虎、在地山色等鮮豔童趣元素，為復駛的集集線注入活力，每組售價11300元，限量販售30組，每人每次限購1組。另外，凡於現場購買EMU800型四國彩繪四輛組，即可參加刮刮樂活動，最大獎可把市值2300元的「進化 1001DR1000外星人彩繪紀念車」抱回家。

台鐵公司續指，針對台鐵會員也有推出獨享好康，首三天（6月5日至7日）單筆消費滿666元，出示手機台鐵會員App介面及當日消費發票，即贈送精美小禮物1個；壓軸日（6/8）則加碼贈送精美小禮物2個！數量有限，贈完為止。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，希望今年鐵路便當節能突破55萬人次參與，吸引更多國內外民眾，來了解台灣便當、台鐵便當及台灣美食及文化故事。（記者黃宜靜攝）

鐵道迷最關注的1:150「集集復駛彩繪列車」N規模型也將於現場限量開賣，每組售價11,300元，限量販售30組，每人每次限購1組。（記者黃宜靜攝）

台鐵推出多款列車模型。（記者黃宜靜攝）

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