紀錄片《神木之島》大逆轉！首映慘掛零導演自責落淚 意外催出千萬票房

《神木之島》導演李香秀自責搞砸，不過自責貼文曝光後，卻意外吸引許多觀眾進電影院支持，短短2週內票房突破千萬。（資料照）

紀錄片《神木之島》本月15日上映，不過上映首日出現有影院單日票房掛零的慘況，讓導演李香秀深深自責，嘆自己努力不夠，直言「睡夢中，我的眼眶濕潤」；不過自責貼文曝光後，卻意外吸引許多觀眾進電影院支持，短短兩週內票房逆勢翻轉，已經突破千萬票房。

根據臉書「台北票房觀測站」的統計資料顯示，《神木之島》全台票房已於26日突破千萬，上映12天累積票房達到1062.3萬。

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《神木之島》上映首日有戲院票房掛零，導演李香秀發文透露，《神木之島》花費5年拍攝，快耗盡23年來的退休金，結果換來的卻是淒慘的票房，一席話引來討論，也意外意外吸引許多觀眾進電影院支持，成功扭轉頹勢。

李香秀日前接受本報採訪時表示，對於自己在臉書的一篇文引起這麼大迴響，表示意想不到，自嘲平常觸及率很低，根本沒什麼人會關注，得知第一天某家戲院的票房成績掛鴨蛋時，心情糟透了，更自暴自棄地想：「趕快下片吧」。如今票房有所起色，她想對觀眾表達感謝，「都是靠大家的熱情 ，我覺得蠻暖的、很窩心。」

李香秀也希望，「我愛我那小小多山的國家」不要淪為口號，而是大家以行動支持，「這部片子拍完不是我的，是台灣人的。」

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