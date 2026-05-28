教師墜樓震撼教育界 全教會點出制度警訊提3大改革方向

民進黨立委郭昱晴（左2）、全國教師會理事長侯俊良（左3）、民眾黨立委蔡春綢（左4）等人召開全教會舉行要求盡速建立教職員安全防護機制記者會，會前對逝者哀悼1分鐘。（記者叢昌瑾攝）

高雄市日前某國小發生教師於校內墜樓輕生事件，引發熱議。對此，全國教師會（簡稱全教會）理事長侯俊良與跨黨派立委李彥秀、郭昱晴、蔡春綢召開記者會，會前先對逝者哀悼1分鐘，更直言這起憾事並非單一個案，而是長期累積的制度警訊。侯俊良提出建立教職員免於騷擾與攻擊的防護機制、教養責任三方分擔、建立教師心理危機覺察與支持制度等三大主張，呼籲中央政府儘速啟動跨部會檢討，別讓教師獨自承受高壓。

侯俊良指出，相關事實仍待主管機關釐清，社會各界應避免未經查證的指責與標籤，然而，這起憾事並非單一個案，而是長期累積的制度警訊，像是高壓班級經營、學生行為挑戰、親師溝通困境、外部濫訴壓力與教師心理支持不足，已是全國學校共同面對的系統性問題。當校園壓力與個人困境交疊，制度不能只要求教師獨自堅強，而應及早覺察、介入與分擔。

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侯俊良提出3大主張，部分教師長期面對來自學生的言語攻擊、惡意挑釁、上課干擾，甚至來自家長或外部民眾的騷擾、威脅、網路攻擊與未審先判，這些不當對待不應被視為教師必須承受的工作風險，教育部應立即建立「教職員校園安全防護指引」，協助學校處理不當對待，並提供法律諮詢、行政支援與心理支持；針對惡意濫訴行為應建立篩檢列管機制，賦予校方合理範圍內不予回應的權利。

以及政府應修訂相關法規，明確將家長配合學校輔導管教措施納入課責機制，引進強制親職教育或必要之行政配套，不應在衝突發生時讓導師與學校獨自承受；教育部應將其納入校園職場風險管理，提供實質減壓措施，包括暫時調整導師職責、安排協同人力、減少行政負擔、完善身心調適假與代理人力機制，並由教育局處入校協助處理親師壓力。

侯俊良呼籲，中央政府儘速啟動跨部會檢討，邀集教師、校長、家長、兒少權益、特教、輔導、社政、衛政與法律專業，共同研議相關制度。讓教師在高壓中被看見，讓家庭與政府共同分擔責任，讓學校有能力保護教職員，才可能維持真正安全而有品質的教育環境。

民進黨立委郭昱晴表示，高雄教師墜樓事件不只是個別家庭的傷痛，更凸顯教育現場長期累積的壓力與制度缺口，她要求教育部全面檢視校事會議制度，包括案件量是否下降，以及惡意投訴、查無實據案件比例，避免制度淪為無理指控平台；同時重新檢討教師法律協助與心理輔導等支持機制。

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民進黨立委郭昱晴（左2）、全國教師會理事長侯俊良（左3）、民眾黨立委蔡春綢（左4）等人召開全教會舉行要求盡速建立教職員安全防護機制記者會。（記者叢昌瑾攝）

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