6月春茶上市 坪林茶博館、台北希望廣場6月販售新北好茶

6月春茶上市，自6月6日起連續3個週末，農業局將於坪林茶博館旁廣場舉行新北好茶展售，集結特色茶及體驗活動，6月20、21日移師台北希望廣場，上架限量包種茶比賽茶。（記者黃子暘攝）

新北市是台灣條形包種茶主要產區之一，市府農業局長諶錫輝指出，6月春茶上市，自6月6日起連續3個週末，將於坪林茶博館旁廣場舉行新北好茶展售，集結特色茶及體驗活動，6月20、21日移師台北希望廣場，上架限量包種茶比賽茶；現場提供茶豆花試吃及消費滿額禮，單日消費滿1000元即贈品茗杯，滿3000元再加贈藏香隨行茶罐，坪林場次加碼100元新北幣折抵消費並規劃北勢溪岸規劃茶香野餐，29日上午10點開放報名。

農業局介紹，這屆活動首度開放領取新北幣優惠券，提前下載並註冊「我的新北市APP」會員，6月6至7日於春茶展售會指定社群貼文留言互動，即可領取100元新北幣，6月6至14日至坪林展售攤位及老街商圈店家皆可折抵消費。

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諶錫輝表示，坪林場展售會於北勢溪岸規劃茶香野餐，29日上午10時起於官網線上報名，共計限量400組野餐墊免費贈送；付費遊程已於官網開放報名，包含走讀、茶粽手作、SUP立槳、漂漂河體驗等，全程參與即贈「好茶券」折抵展售會場消費；6月14日「茶香健走」環繞坪林北勢溪漫步，設冷泡茶以及茶馬卡龍、茶豆花補給站，報名費150元並限額1000名參賽，完賽加贈100元好茶券抵用消費；6至12月也有推出「茶香低碳遊」等坪林深度生態旅遊體驗，推廣價390元起，詳情可於新北好茶官網查詢。

農業局指出，坪林場展售推出「特等茶席一日遊」遊程，報名費1200元即可品飲價值百萬的特等獎包種茶，並體驗頌缽課程，限量72席；6月20、21日於希望廣場舉辦「百萬冠軍茶試飲會」，4場次共計120名額免費嚐鮮，6月30日前向坪林區農會及農會直銷中心板橋店、坪林店訂購春季比賽茶優良獎，享特價92折與包種茶千層酥等限量滿額禮。

農業局說，購買百萬冠軍茶可洽坪林區農會供銷部黃主任 （02-2665-7227#28），或至坪林農會直銷中心板橋店、坪林店訂購。

6月春茶上市，自6月6日起連續3個周末，農業局將於坪林茶博館旁廣場舉行新北好茶展售，集結特色茶及體驗活動，6月20、21日移師台北希望廣場，上架限量包種茶比賽茶。（記者黃子暘攝）

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