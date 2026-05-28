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    首頁 > 生活

    52度！天氣熱到軌道「發燒」跳通知 北捷：巡檢安全無虞

    2026/05/28 11:22 記者董冠怡／台北報導
    軌道溫度計可以監控軌溫，一旦出現超過50度高溫，就會跳出通知提醒維修人員巡檢。（北捷提供）

    軌道溫度計可以監控軌溫，一旦出現超過50度高溫，就會跳出通知提醒維修人員巡檢。（北捷提供）

    人要量體溫，捷運軌道也要！台北捷運公司表示，北捷高運量系統大部分屬於地下路段如同待在室內，較不受氣候影響，但以行駛地上路段的淡水信義線復興崗站往忠義站為例，軌道下方設置「軌道溫度計」，一旦出現超過50度「發燒」徵兆，就會立即巡檢。5月26日、27日系統接連跳出「軌道高溫」通知，巡檢後確認軌道狀況正常，民眾可以安心搭乘。

    北捷說明，捷運鋼軌設計是由長焊鋼軌與扣件系統，維持軌道結構穩定，提供安全行車環境，另參考亞洲地區及高鐵的軌溫標準，將軌溫預警值設在攝氏50度。當「軌道溫度計」監測到軌溫50度以上，將馬上回傳電腦，透過APP小幫手發出「軌道高溫」通報，通知維修人員巡檢。24小時自動化即時監控，長期累積數據宛如軌道的「健康日記」，記錄軌溫變化與大氣溫度之外，還分析相對變化值，作為後續軌道維修參考。

    中央氣象署連日發布橙色高溫警示，北捷軌道測得溫度均高於50度，根據軌道溫度記錄顯示，5月出現軌溫高於50度的最近一次，是在2021年的50.1度，而今年5月27日最高達52度。維修人員收到「軌道高溫」警訊後，按照程序平均出發巡檢2次至3次，確認軌道狀況正常，確保行車安全無虞。

    北捷補充，高運量系統如淡水信義線、板南線等多屬地下路段，就像待在室內一樣，不會受到氣候影響，然圓山站至淡水站為高架與平面路段，能夠直接「感受」氣候變化，軌道長時間高溫曝曬容易升溫。中運量的文湖線則採不同設計，木柵段為混凝土路面、內湖段雖為鋼製結構，但已預留伸縮縫，將熱脹冷縮納入設計考量，就像替軌道預留伸展空間。

    維修人員收到「軌道高溫」警訊後，將依程序出發巡檢，確認軌道狀況與確保行車安全無虞。（北捷提供）

    維修人員收到「軌道高溫」警訊後，將依程序出發巡檢，確認軌道狀況與確保行車安全無虞。（北捷提供）

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