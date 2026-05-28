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    首頁 > 生活

    越改越危險？台北公館圓環新數據曝 苗博雅：受傷人數不減反增

    2026/05/28 11:26 即時新聞／綜合報導
    苗博雅指出，公館圓環拆除填平地下道完工通車已7個月，事故受傷增長率為9.5%。（擷取自苗博雅Threads）

    苗博雅指出，公館圓環拆除填平地下道完工通車已7個月，事故受傷增長率為9.5%。（擷取自苗博雅Threads）

    台北市公館圓環去年9月底拆除地下道、平面改為正交路型後，至今啟用已滿7個月，但交通亂象與塞車問題仍頻頻引發討論。26日更發生大卡車與小客車擦撞事故，導致圓環周邊交通再度大塞車。對此，台北市議員苗博雅直言，經過7個月真實數據檢驗，市府所說「事故數量」下降，但「受傷人數」卻不降反增。

    苗博雅昨（27）日在Threads發文指出，根據統計，自2025年10月1日完公館圓環完工通車後，截至2026年4月31日的完整數據顯示，公館圓環交通事故受傷人數共46人，與同期相比竟增加4人，增長率高達9.5%，直呼越改越多人受傷。

    苗博雅續指，納入車流量和指揮人力等配套條件比較，公館圓環完工通車後，指揮人力增加6.5倍，車流量下降13%，尖峰排隊長度高達施工前5.5倍，而事故受傷人數增長率還高達9.5%。

    苗博雅質疑，混亂的交通工程規劃，連指揮人力暴增也難救，這是交通不安的嚴重警訊。「人本交通」是要確保「人」的安全 ，「減少傷亡」是交通安全的最重要指標，市府必須面對現實、承認問題，即刻採取措施減少交通傷亡人數，才是真正的交通安全。

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