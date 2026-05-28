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    首頁 > 生活

    好沙好甜！後龍西瓜節6/6登場 許富凱、李千娜大咖開唱

    2026/05/28 11:37 記者蔡政珉／苗栗報導
    後龍鎮公所為促銷後龍西瓜買氣，將於6月6日下午3點於鎮公所前廣場舉辦後龍西瓜節。（記者蔡政珉攝）

    後龍鎮公所為促銷後龍西瓜買氣，將於6月6日下午3點於鎮公所前廣場舉辦後龍西瓜節。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣後龍鎮西瓜品質佳，為後龍三寶之一，正值產季。後龍鎮公所為促銷後龍西瓜買氣，將於6月6日下午3點於鎮公所前廣場舉辦後龍西瓜節，活動不僅有香甜的西瓜免費品嚐、在地美食市集，晚間更祭出超級大咖的「台語經典演唱會」，邀請金曲歌王許富凱、破億點閱女神李千娜等實力派歌手輪番開唱。

    後龍鎮公所表示，今年雖然部分瓜田在4月初受到豪雨影響，導致產期稍微延後，但目前上市的西瓜多來自地勢較高區域，在後續穩定日照的滋養下，品質依然維持高水準、「好沙好甜」。鎮公所也將在活動當天正式「開瓜」，準備了大量優質西瓜提供民眾免費「吃瓜」，要讓大家親自感受後龍西瓜的「大牌」魅力。

    除西瓜吃到飽，後龍鎮公所於當天晚間7點安排台語經典演唱，卡司陣容包括曾為後龍西瓜節拍攝微電影的金曲歌王許富凱、擁有超高人氣李千娜，以及曾瑋中、蔡佳麟、賴慧如、王茉聿等實力派人氣藝人，將接力獻唱經典好歌，嗨翻後龍夏夜。

    後龍鎮長謝清輝推薦，民眾當天可提早規劃後龍小旅行，先到著名景點「好望角」欣賞無敵海景與盛開的百合花，接著到慈雲宮廟口品嚐在地特色小吃，傍晚再漫步至鎮公所廣場大口吃西瓜、逛美食市集，晚上留下來欣賞金曲卡司演唱會，享受最熱鬧、最道地的海線夏日嘉年華。

    後龍西瓜節不僅有香甜的西瓜免費品嚐、在地美食市集，晚間更祭出超級大咖的「台語經典演唱會」，邀請金曲歌王許富凱、破億點閱女神李千娜等實力派歌手輪番開唱。（記者蔡政珉攝）

    後龍西瓜節不僅有香甜的西瓜免費品嚐、在地美食市集，晚間更祭出超級大咖的「台語經典演唱會」，邀請金曲歌王許富凱、破億點閱女神李千娜等實力派歌手輪番開唱。（記者蔡政珉攝）

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