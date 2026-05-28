流浪犬後方狂追！ 雲林東方白鸛一家5口陷危機

東方白鸛被流浪犬追逐，凸顯出棲地安全危機。（蘇家弘提供）

雲林二崙鄉濁水溪畔高壓電塔一對東方白鸛日前成功築巢育雛3隻幼鳥，3隻小白鸛也成功在5月18日飛離巢，目前仍在濁水溪畔覓食。不過近日有鳥友發現，親鳥與3隻幼鳥覓食期間，常被流浪犬追逐，甚至有好幾次差點飛回不了巢，盼相關單位能夠重視守護東方白鸛的棲地安全。

一對東方白鸛去年底在雲林濁水溪堤岸離地50公尺高的電塔上築巢並成功繁殖，是全球東方白鸛緯度最低繁殖的公開紀錄，今年4月中旬後幼鳥們頻頻在巢中練習振翅，5月18日，3隻小白鸛成功展翅飛離巢，目前在周邊溪畔覓食，鳥友們預計大約再一週就會正式離開。

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自然生態攝影師蘇家弘指出，近日有不少愛鳥人士只要有空就去守候拍攝，他也會專程從嘉義騎車約2小時到二崙拍攝，但5月24日下午，發現10多隻的流浪犬出沒在濁水溪畔，觀察到有隻親鳥飛行時，後方有隻流浪犬追逐，凸顯出東方白鸛棲地安全的危機。

蘇家弘表示，目前不只親鳥，連3隻小白鸛也同樣有受到流浪犬「虎視眈眈」的危機，目前全球約有3000多隻東方白鸛，希望各界能夠重視守護瀕危物種。

麥仔簝文化協會理事長吳明宜指出，流浪犬通常都在清晨或傍晚的時候會在濁水溪畔，三隻幼鳥們被狗追逐後體力削弱不少，甚至無法有體力飛回高壓電塔上的鳥巢，只能在較下方電塔休息，令人擔憂，近日發現鳥兒會提前快2小時飛巢休息，判斷可能因懼怕被流浪犬追逐所致，後續也會觀察鳥兒是否能夠飛到濁水溪出海口。

吳明宜指出，6月9日也將在麥寮生活美學館舉辦研討會，邀請日本學者專家佐竹節夫、菊地直樹等人來台交流，並針對民眾所擔心的守護議題進行研討。

雲林縣府表示，接獲相關訊息後，已派員前往濁水溪畔誘捕安置流浪犬，目前已安置6犬隻，後續會持續配合林保署南投分署、第四河川分署等進行保育工作。

林保署南投分署表示，日前通報雲林縣政府農業處協助處理遊蕩犬問題，後續也將針對保安林及周邊遊蕩犬出沒熱點，加強巡護管理及宣導，以降低遊蕩犬聚集，共同維護東方白鸛及其他野生動物棲息安全。

蘇家弘捕捉東方白鸛被流浪犬追逐，凸顯出棲地安全危機。（蘇家弘提供）

東方白鸛被流浪犬追逐，體力嚴重耗弱，無法順利飛回鳥巢，只能在下方電塔休息。（吳明宜提供）

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