政大百年校慶獲永豐金2.47億捐贈 啟動X學院基地育跨域人才

政大獲永豐金控捐贈2.47億冠名整建社資中心 ，啟動X實驗學院基地，共同推動跨域人才培育與共學實驗計畫。（政大提供）

政治大學2027年將迎百年校慶，在積極推動「X實驗學院」跨域人才培育計畫之下，迎來指標性合作。近日宣布獲永豐金融控股公司旗下永豐銀行與永豐金證券響應政大「百年薈萃基金」，合計捐贈2.47億元，包括冠名整建社會科學資料中心大樓（社資樓），打造融合跨域學習、金融實務、國際視野與自主學習精神的創新教育基地，共同培育下一世代金融與跨域領導人才。

政大副校長蔡維奇表示，永豐金控長期深耕永續金融與人才培育，與政大在人文底蘊、跨域教育及社會責任理念上高度契合。此次合作不僅協助學校打造更具前瞻性的人才培育場域，也將深化大學層級實驗教育發展，象徵高等教育與產業共同面對未來變局、實踐社會共好的新模式。

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政大X實驗學院於2024年8月獲教育部核定成立，是全國唯一以「跨域自主學習」為核心的大學實驗學院，強調突破傳統學科框架，培養學生跨域整合、自主學習與實踐能力，以回應AI時代的全球挑戰。完成冠名整建後的社資樓，將成為X實驗學院核心基地，結合開放學習空間、多功能協作展演場域與跨域共學機制，打造政大下一階段的重要創新教育樞紐。

除硬體建設外，雙方亦將推動為期10年的跨域人才培育與共學實驗計畫，以X實驗學院為平台，聯結商學院、社科院及資訊學院等領域學生，由政大教師、永豐業師與金融實務單位共同參與課程設計與實作培訓，建立從探索、培育到就業的完整人才路徑。學生除可參與工作坊、主題營隊與共學實驗室外，也將透過微學程、實習與人才預聘制度，提升跨域整合與實務應用能力。

雙方也將同步推動國際人才培育方案，透過海外交換、國際生獎學金、企業導師制度及國際實習等機制，建立具全球競爭力的金融人才培育管道。面對AI科技浪潮與全球產業轉型，雙方將進一步結合人文素養、科技應用與金融實務，實踐跨域通識教育，讓高等教育成為推動社會共好與永續發展的重要基礎。

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