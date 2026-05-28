台南「阿妹」也找到了 掉落散步路上的排水箱涵

台南永康走失的米克斯犬「阿妹」，在平時散步路線上的排水受困箱涵多日的「阿妹」看到飼主吳小姐，相當興奮，吳小姐也心疼地直說「我們回家」。（截取自「永康大小事」，已獲吳小姐授權）

繼雲林「美琪」平安返家，台南市永康區飼主懸賞20萬元尋找的愛犬「阿妹」也找到了！飼主今（28）日上午發文表示，於阿妹平時散步路線上的一處排水箱涵內發現牠的蹤影，目前已平安回家。

台南永康飼主吳小姐的12歲米克斯愛犬「阿妹」於22日下午跟隨家人外出散步時走失，吳小姐相當心急，除了報警協尋之外，見雲林有飼主懸賞50萬元成功找回愛犬「美琪」，她也在26日於網路社群發文懸賞20萬元，希望集結眾人之力找回阿妹。

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阿妹被發現的地方就在平常散步路線上的箱涵內，幸好近期台南沒有降雨，箱涵內沒有水，阿妹平安，看起來狀況也不錯，見到吳小姐時相當興奮，吳小姐直說「好好好，我們回家，回家，回家。」

吳小姐說，這幾天有許多網友搜尋該條路線都沒有發現，甚至還有人出動空拍機，但沒想到阿妹掉到箱涵的洞裡。台中烏日廣福堂堂主告知接到神明指示，昨天深夜從台中出發到台南來找阿妹，今天清晨順利尋獲，「果然科學的盡頭是玄學」，感謝網友分享與集氣，也希望把這份好運分享給更多還沒回家的毛小孩。

吳小姐說，阿妹回家後還有一些驚恐，會在家裡走來走去，但健康狀況看起來還不錯，承諾的懸賞獎金也已如數匯款給協助尋獲的人，感謝大家的幫忙。

台南永康走失的米克斯犬「阿妹」，在平時散步路線上的排水箱涵內被發現，飼主吳小姐排入箱涵內接回愛犬。（截取自「永康大小事」，已獲吳小姐授權）

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