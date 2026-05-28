長榮高雄飛東京航線調派廣體客機執飛 網揭關鍵原因

長榮航空調派A330-300廣體客機到高雄，執飛東京、上海、澳門航線。（長榮航空提供）

長榮航空5月20日起調派A330-300廣體客機到高雄，執飛日本東京，以及中國上海與澳門航線，相較原本的A321機型單走道配置，座位數提升至309席，大幅增加近7成，引發網友熱議。

雖然長榮航空聲稱這是落實「長期深耕南部市場，積極推動高雄成為第二營運樞紐」策略，但網友分析，今年前4個月光是東京的平均載客率就超過95%，加上聯合航空將於今年8月底更換新型的737 MAX 8，高雄東京航線再度點燃新戰火。

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據了解，高雄飛日本的9條航線包括東京成田、大阪關西、沖繩那霸、福岡、名古屋中部、熊本、北海道新千歲、岡山、仙台，東京市場有華航、長榮、捷星、虎航、聯合、泰亞共6家航空公司搶食最多。

民航局公布今年前4個月的高雄東京載客率，長榮航分別為97.8%、98.8%、98.8%、91.2%，平均高達96.65%，聯合航空為90.3％、90％、93.1％、82.7％，平均89.025%。

雖然聯合航的載客率低於長榮航，且737MAX8機型僅164個座位，但網友強調，聯合航標榜全新機型每個座位均標配USB充電埠與椅背娛樂螢幕，經濟艙旅客可將無線耳機與椅背螢幕配對，透過10吋高畫質螢幕免費點選逾1400部影音，若票價合理，有助拉抬載客率。

長榮航表示，A330－300廣體客機配備升級個人視聽娛樂系統、更寬敞的客艙空間、機上免費WiFi，全面提升旅客搭乘體驗。

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