新生兒差點成「黑戶寶寶」台南跨單位暖心接力終解難題

居家生產無證明卡關，台南跨局處協助新生兒順利報戶口。（圖為示意圖，與本新聞事件無關，記者洪瑞琴攝）

孩子明明出生了，卻卡在「沒有出生證明、報不了戶口」的困境。台南1名產婦在家自然生產，因未在醫療院所生產，加上產後沒有第一時間就醫，後續在辦理出生證明、新生兒出生通報及戶籍登記時，一度陷入僵局，所幸南市衛生局緊急串聯展開跨單位協助，終於讓寶寶順利完成出生登記，也讓一家人放下心中大石。

據了解，產婦在居家生產後，曾前往診所申請出生證明書，但醫療院所因無法直接確認生產事實，加上涉及法律責任，醫師需謹慎評估，因此無法立即開立相關文件。西港區衛生所及衛生局接獲求助後，第一時間介入協調，除安排產婦與新生兒前往麻豆新樓醫院婦產科及兒科門診檢查，也同步啟動社會安全網通報機制，持續關懷母嬰狀況。

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衛生局表示，外界看來只是「少1張出生證明」，實際上背後牽涉醫療判斷、法律責任、出生通報、戶籍登記及母嬰健康照護等多重程序，衛生局主動聯繫中央單位、婦產科醫師、最後產檢醫院及相關醫療機構，多次討論可行方案，最後經麻豆新樓醫院與律師共同評估後，確認若能提出相關佐證資料，即可作為協助辦理的重要依據，最終成功完成新生兒出生通報及戶籍申報。

衛生局也持續追蹤寶寶健康狀況，安排新生兒完成聽力篩檢及新生兒代謝疾病篩檢，轄區衛生所後續也將持續關心疫苗接種與健康照護，希望孩子在人生起點就能獲得完整醫療保障。

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