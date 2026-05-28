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    首頁 > 生活

    喪屍煙彈借電子煙流竄 石崇良認「菸防法」漏洞擬修法

    2026/05/28 11:04 記者林志怡／台北報導
    陳菁徽擔憂，陳菁徽指出，毒駕問題近年來越發嚴重，電子煙更成為新興載體。（記者林志怡攝）

    陳菁徽擔憂，陳菁徽指出，毒駕問題近年來越發嚴重，電子煙更成為新興載體。（記者林志怡攝）

    新興毒品不斷出現，俗稱「喪屍煙彈」的「依托咪酯」更常被製成電子煙煙彈，是近日毒駕的主要元凶，多名國民黨立委關切衛福部對電子煙相關管理作為，對此衛福部長石崇良坦言，雖「菸害防制法」全面禁用電子煙，卻存在漏洞，對「持有」缺乏罰則，會盡速修法送入立法院討論。

    國民黨立委陳菁徽指出，毒駕問題近年來越發嚴重，電子煙更成為新興載體，據統計，毒品檢驗件數已從2023年的315件暴增至2025年的8659件，且今年1至4月就查獲4725件毒駕案件，且5月光5天就查到335人，較上月同期暴增6成5，毒駕傷亡情況也快速惡化，從2024年的每月平均7.5件暴增至今年的22.1件。

    此外，陳菁徽說，雖衛福部稱青少年使用電子煙的比率越來越低，但警政署資料顯示，毒品問題出現嚴重的年輕化趨勢，2025年1至9月全台查緝毒品案件多達34074件，較前一年同期增加31.4%，其中二級毒品案件增加42.03%，12至17歲族群增幅達122.64%，18至23歲則增加47.05%。

    陳菁徽質疑，毒駕已經不是個案，而是嚴重的公共安全危機，近期民眾關注的依托咪酯更多被製作成電子煙煙彈、煙油，讓使用者搭配電子煙吸食，18至23歲是重災區，警政署的查緝趨勢顯然與衛福部的電子煙盛行率調查結果存在落差，也不符合第一線教師的觀察，詢問衛福部是否規劃調整調查方式？

    對此石崇良回應，電子煙目前已透過「菸害防制法」全面禁止，現行「青少年吸菸行為調查」採用匿名問卷形式，去年起也新增各年齡層匿名上網填報做法，不需要學校收回問卷即可進行。

    但陳菁徽認為，衛福部的調查已經與青少年脫節，應前往青少年常活動的區域執行調查，並可新增教師觀察情況等內容，以反應民眾實際感受情況；石崇良對此回應，明年的調查中會納入教師等民眾主觀感受內容；另依托咪酯代謝速度較快，後續會調整檢驗方法與標準，食藥署會與專家、法務部等討論。

    國民黨立委邱鎮軍則認為，雖衛福部全面禁止電子煙，未來是否可透過提高罰則，讓販售者不敢賣、持有者不敢拿，遏止吸毒者僥倖心態？石崇良回應，「菸害防制法」修法存在漏洞，對「持有」缺乏罰則，會盡速修法送入立法院討論。

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