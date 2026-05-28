基隆公車司機短缺 4路線減班3成

基隆市公車處因人力不足，4條路線減班，減幅約3成左右。（記者盧賢秀攝）

基隆市公車每天有近千班次，近年司機不足，路線調整困難，基隆市公車處公告，101、102和平島、103八斗子、301太白莊4條路線減班，停駛三成班次，公車處長鍾惠存表示，停駛載客人數較少班次，調整司機行駛載客數較多的路線，提升效能。公車處目前正在招考司機，未來會就司機人力滾動式檢討路線班次。

基隆公車處25日公告，因駕駛人力不足，停駛4條路線部分班，包括101、102和平島路線，經祥豐街（平、假日）的有06：40、08：00、09：40、11：35、13：20等5班；經中正路（平、假日）的有13：40、15：30、17：35、19：25、21：15等5班。

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103八斗子路線經中正路（平、假日）有06：40、08：00、09：40、11：35、13：20；經祥豐街（平、假日）有13：40、15：30、17：35、19：25、21：15，也都是各停駛5班。

301太白莊路線平日停駛的有06：10、07：30、08：30、09：30（經成功一路）、10：30（經成功一路）、12：00、13：25、14：15、15：35、16：40、17：55、19：10、20：30、22：00；假日班次有06：10、07：30、08：30、09：30、10：30、12：00、13：25、14：15、15：35、16：40、17：55、19：10、20：30、22：00。平假日都停駛14班。

公車處統計，301太白莊路線原本1天有42班次（往返84班次），1天的載客量900多人，平均1班11人左右，因此減班調整人力行駛載客率較高的路線。

公車處長鍾惠存表示，基隆市公車目前162輛，每天有近千班次，司機約240人，缺額仍有30人，公車處調高司機的薪資每月最高可增加5000元左右；5月招考新駕駛20人，調整考試項目，只需路考和面試，預計7月公告錄取名單。

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